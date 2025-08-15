Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama! Ugovor je potpisan

Jelena Karleuša od septembra će biti peti član stručnog žirija povratničkog muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", ekskluzivno saznaje Scandal!

Ovo je zvanično potvrdio i čelnik Pink Media Grupe Željko Mitrović na svom Instagram nalogu pre nekoliko minuta gde je objavio snimak potpisivanja ugovora.

- Jelena Karleuša je peti član žirija "Pinkovih Zvezda" najvećeg pevačkog takmičenja u ovom delu Evrope. Verujem da je "mržnja" najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorenim prvo u svom dvorištu!

Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol "pomirenja", ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! Kada bi svi Srbi energiju koju koriste za mržnju, upotrebili za kreativne i pozitivne aktivnosti, Srbija bi bila najuspešnija zemlja na planeti! Ljudi, volite se, jer život je kratak i nema reprizu - napisao je Mitrović.

O povratku JK na ružičastu televiziju posle 12 godina zabrane šuška se već neko vreme, a iako je u prvi mah navode demantovala, Jelena će biti peti član žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".

Pored kolega iz žirija "Zvezde Granda", Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, Jelena Karleuša u "Pinkovim zvezdama" mišljenja će sukobiti i sa Desingericom, ali i Zoricom Brunclik sa kojom je godinama na ratnoj nozi.

O vrtoglavom ugovoru koji će potpisati Jelena takođe se piše već neko vreme:

- Ugovor još nije zvanično potpisan, ali je gotovo sigurno da ćemo Jelenu gledati u "Pinkovim zvezdama" od jeseni. Logično je da su Karleuši ponuđeni najbolji uslovi i honorar, ali to njoj nikad nije bilo presudno, pa tako ni sad. Za nekoliko dana će sve biti mnogo jasnije.

Možete li da zamislite taj šou-program i da se Jelena ponovo nađe u crvenim stolicama pored Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, koji su već potpisali ugovore - rekao je izvor za Kurir nedavno.










