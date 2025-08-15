Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama! Ugovor je potpisan

Jelena Karleuša od septembra će biti peti član stručnog žirija povratničkog muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", ekskluzivno saznaje Scandal!
Ovo je zvanično potvrdio i čelnik Pink Media Grupe Željko Mitrović na svom Instagram nalogu pre nekoliko minuta gde je objavio snimak potpisivanja ugovora.
- Jelena Karleuša je peti član žirija "Pinkovih Zvezda" najvećeg pevačkog takmičenja u ovom delu Evrope. Verujem da je "mržnja" najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorenim prvo u svom dvorištu!
Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol "pomirenja", ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! Kada bi svi Srbi energiju koju koriste za mržnju, upotrebili za kreativne i pozitivne aktivnosti, Srbija bi bila najuspešnija zemlja na planeti! Ljudi, volite se, jer život je kratak i nema reprizu - napisao je Mitrović.
O povratku JK na ružičastu televiziju posle 12 godina zabrane šuška se već neko vreme, a iako je u prvi mah navode demantovala, Jelena će biti peti član žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".
Pročitajte Ceca 52, a evo koliko će za tri dana Jelena napuniti godina
Pored kolega iz žirija "Zvezde Granda", Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, Jelena Karleuša u "Pinkovim zvezdama" mišljenja će sukobiti i sa Desingericom, ali i Zoricom Brunclik sa kojom je godinama na ratnoj nozi.
O vrtoglavom ugovoru koji će potpisati Jelena takođe se piše već neko vreme:
- Ugovor još nije zvanično potpisan, ali je gotovo sigurno da ćemo Jelenu gledati u "Pinkovim zvezdama" od jeseni. Logično je da su Karleuši ponuđeni najbolji uslovi i honorar, ali to njoj nikad nije bilo presudno, pa tako ni sad. Za nekoliko dana će sve biti mnogo jasnije.
Možete li da zamislite taj šou-program i da se Jelena ponovo nađe u crvenim stolicama pored Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanca, koji su već potpisali ugovore - rekao je izvor za Kurir nedavno.
Slične Vesti
Sada je transfer završen?! Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama, najbolji honorar ikada dobija
Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama sve je izvesnije da će biti, viđena kako ulazi u zgradu Pinka, poznati svi detalji pregovora
07/08/2025Saznajte više
Pročitajte još
Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama! Ugovor je potpisan
Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama! Ugovor je potpisan
15/08/2025Saznajte više
Vlado Kalember stiže u Beograd, koncert zakazan!
Vlado Kalember ponovo je oduševio svoju publiku, koncert u Beogradu zakazan je za sam kraj 2025. godine
15/08/2025Saznajte više
Voditeljka Marija Popović imala udes, prednji deo automobila uništen
Popularna voditeljka Marija Popović na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se može videti da je u Beogradu imala saobraćajnu nezgodu
15/08/2025Saznajte više
Katja Gobeljić mamu prati u stopu, Katarina Grujić oduševila fotografijom sa ćerkom
Katarina Grujić sa ćerkom zajedno na nastupima tokom sezone u Crnoj Gori
15/08/2025Saznajte više
Malo ko zna da je OVA glumica supruga Branka Jankovića, sreću su stvorili sa troje dece daleko od Beograda
Branko Janković porodičnu oazu mira stvorio je u selu Gunjaci
14/08/2025Saznajte više
Nikola 211 cm, a Natalija Jokić?! Evo koliko je supruga najboljeg košarkaša sveta niža od njega
Natalija Jokić niža je od supruga skoro 40cm
14/08/2025Saznajte više
Komentari (0)