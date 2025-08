Bivša supruga Dejana Stankovića je sestra poznatog fudbalera, zamalo da dobije batine od njega

Dejan Stanković se u najvećoj tajnosti razveo pre dve godine od njegove prve i najveće ljubavi sa kojom je tokom braka dobio trojicu sinova Aleksandra, Stefana i Filipa.

Ana Stanković je 23 godine bila njegova najveća podrška, oslonac, glas razuma i anđeo čuvar, međutim, njihovoj ljubavi je tiho došao kraj tokom leta 2023. godine. Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bocelli & Zanetti Night

Proslavljeni fudbaler o tome nije želeo da govori u medijima, te smo tako sa godinu i po dana zakašnjenja saznali za razvod, a samo mesec dana kasnije sadašnji trener ruskog "Spartaka" se po četvrti put ostvario kao tata, pa je tako posle tri naslednika stigla mezimica Anđela.

Deki je sreću pronašao kraj osam godina mlađe slovenačke novinarke, Anite Bojanić sa kojom se i venčao početkom januara ove godine.

Međutim, za bivši suprugu Anu pričao je da je najbolji potez njegovog života. A ona ga je pratila tokom čitave karijere.

- Zaljubio sam se čim sam je video. Osetio sam da je to to, a kad sam rekao njenom bratu, zamalo me nije udario. Zaista verujem da bez Ane ne bih bio ovakav. Jednostavno, ne bih se kompletirao - ispričao je Dejan.

Inače, Ana je rođena sestra njegovog nekadašnjeg saigrača, Milenka Aćimovića.

Fudbaler se u nju zaljubio sa samo 19 godina. A ona nikada nije eksponirala njihov privatan život.

- Nju ne zanimaju javni život i popularnost. S Anom mi se desila ljubav na prvi pogled, odmah sam se zaljubio u nju, čim sam je video. Odmalena smo skupa, imao sam devetnaest godina kada smo počeli vezu. Zajedno smo otišli u Rim, gde sam igrao za „Lacio", skupa smo odrastali, sticali sva životna iskustva i osnovali porodicu. Sve smo sami stvorili, čime se ponosim - rekao je Stanković u jednom intervjuu.

Photo by Claudio Villa/Getty Images

- Nedavno sam rekao da je ona potez moje karijere i zaista je tako. Ana je ljubav, podrška, oslonac, vera i nada - rekao je Stanković svojevremeno za magazin "Gloria".

Dejanovi sinovi, bave se fudbalom.

- Sinovi su počeli da treniraju fudbal kada su imali pet-šest godina. Najvažnije je da su se zabavljali baš kao što to i sada čine. Stefan je izašao iz te priče, a Filip i Aleksandar su na dobrom fudbalskom putu", rekao je Stanković svojevremeno.

Inače, Ana je veoma posvećena porodici i dan danas, te nikada nije želela da bude poznata u javnosti, nije veliki ljubitelj mode, vreme provodi sa sinovima i nema kućnu pomoćnicu koja joj pomaže u obavezama oko domaćinstva, pisali su mediji. Profimedia