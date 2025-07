Da li se Mišel i Barak Obama zaista razvode?

Mišel i Barak Obama odlučili su da prvi put progovore o temi, koja prodrmala američku javnost. Naime, nakon meseci intenzivnih spekulacija o tome da li je brak nekadašnjeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država i bivše prve dame u krizi, par je konačno odlučio da progovori – i to na najličniji mogući način.

Barak je bio gost u podkastu IMO, koji Mišel vodi zajedno sa svojim bratom, Kregom Robinsonom. U otvorenoj i duhovitoj konverzaciji, supružnici su prvi put javno komentarisali priče o razvodu koje su poslednjih meseci preplavile društvene mreže i medije.

Uz osmeh, Kreg je započeo razgovor pitanjem:

– Šta, vi se još uvek volite? – na šta je Mišel šeretski uzvratila:

– Naravno, ali znaš kako ide ta glasina-mašinerija.

Barak se nadovezao uz dozu ironije:

– Vratila me! Ali priznajem, bilo je napeto neko vreme.

Mišel je zatim, u trenutku iskrenosti koji je dotakao mnoge slušaoce, izjavila:

– Za sve ove skoro 33 godine braka, nije postojao nijedan trenutak kada sam pomislila da napustim svog čoveka.

Dodala je i da su prošli kroz teške periode, ali i kroz pregršt lepih trenutaka i avantura, te da je upravo uz Baraka postala najbolja verzija sebe.

Brat bivše prve dame podelio je anegdotu iz Kanzas Sitija, kada ga je nepoznata žena zamolila za zajedničku fotografiju, a zatim mu šapatom upitala:

– Šta je on uradio? – aludirajući na Baraka.

– Kao da je logično da je on nešto zabrljao čim se ne pojavljuju zajedno – našalio se Robinson. Photo by Chip Somodevilla/Getty Images

Barak je priznao da mnoge priče jednostavno ne stižu do njega.

– Zbunim se kada mi neko pomene te glasine. Ja živim svoj život i često ne znam šta se priča dok mi neko ne baci informaciju kao bombu – rekao je kroz smeh.

Glasine su počele da se gomilaju nakon što je Mišel izostala sa nekoliko važnih političkih događaja – između ostalog sa sahrane Džimija Kartera i inauguracije Donalda Trampa – što je pokrenulo lavinu pitanja o prirodi njihovog odnosa.

Situaciju je dodatno podgrejala Barakova izjava na jednom fakultetskom predavanju kada je u šali rekao da je "u ozbiljnom minusu kod svoje supruge" i da pokušava da se iskopa iz te rupe "zabavnim gestovima". Mišel je u maju pokušala da umiri glasine u drugom podcastu, rekavši: – Da stvarno imam problema sa mužem – svi bi to znali. Dodala je i da nije mučenica i da, da je došlo do krize, to ne bi skrivala iza osmeha.

