Umesto da jutros budemo sa decom i unucima, evo gde smo... Oglasili se Bogoljub i Milanka Karić

Bogoljub i Milanka Karić važe za jedan od najdugovečnijih i najskladnjih bračnih parova na javnoj sceni.

- To je bio sudbonosni trenutak. Drugarica me pozvala na koncert ''Plave zvezde''. Krenuli smo preko mosta, kad tamo Bogoljub glavni. Imao je dugu tršavu kosu, i pustio nas gratis unutra. Dugo me zavodio i osvajao. Moja mama je radila u narodnoj apoteci, i on priđe i kaže mojoj mami ''Bože kako vam je lepa ćerka'', a ona mu kaže ''Pusti ti moju ćerku ona je mlada.''. Na kraju su dozvolili da se zabavljamo javno – ispričala je jednom prilikom Milanka kako je izgledao početak njihovog zabavljanja.

Tokom pola veka zajedničkog života dobili su četvoro dece i unučad, koji su centar njihovog života.

Bogoljub Karić, uprkos poslovnim uspesima i bogatstvu, uvek se trudio da zadrži imidž “čoveka iz naroda”, koji uživa u domaćinskoj atmosferi. M.K./ATA Images

Osim toga, aktivan je na društvenim mrežama, gde neretko podeli detalje iz svakodnevnog života. Bogoljub i Milanka Karić sada su se oglasili iz aviona, a on je, između ostalog, poručio:

- Život nas, poslovnih ljudi, često vodi u neplanirane pravce. Umesto da jutros budemo sa decom i unucima u 5 sati smo već poleteli za Tursku zbog važnih poslovnih obaveza. Ipak, posle uspešnog sastanka i divnog doručka kod naših turskih partnera, sada zajedno sa mojom Milankom letimo nazad, ispunjeni zahvalnošću i dobrim vestima!



- Naša farma nam je donela pravu radost – prasica Margarita se oprasila i podarila čak 22 zdrava prasića! A još jedna junakinja, Ursula, uskoro donosi na svet svojih 20. To nije samo sreća to je potvrda da ljubav, posvećenost i poštovanje prema svakom živom biću donose plodove.- Zato smo odlučili: "Hoćemo zdrav život, iz ruku i zemlje! Naša farma proizvodi voće, povrće i zdravu hranu za porodicu i prijatelje. Učestvujemo svi jer to nije posao, to je stil života. U poslu, kao i u životu, ništa ne može da zameni trud i srce. Neka vas naš primer podseti: "Biti odgovoran nije teret to je dar koji nas uzdiže. I najlepši uspeh je onaj koji delimo sa drugima".- Vaši Milanka i Bogoljub, sa porodicom Karić - poručio je.