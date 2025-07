Greška lekara, osiguranje odbija da pokrije troškove: Životna borba Stefana Milenkovića, agonija duga godinu dana

Iza prepoznatljivog osmeha Stefana Milenkovića, svetski poznatog violiniste, krije se bolna priča za koju javnost skoro i da nije čula. Kada mu je bilo trideset godina, suočio se sa stravičnom situacijom iz koje je na svu sreću izašao kao pobednik. Antonio Ahel/ATA Images

‒ Sa trideset godina imao sam ogroman problem sa kičmom. Proveo sam šest meseci ležeći na leđima. Nisam mogao da stojim, otkazao sam sve koncerte, razvio se strašan stres, anksioznost, prvi put sam osetio depresiju, kao da vas prekrije ćebe ‒ iskreno je ispričao Stefan u intervjuu za „Nedeljnik“ pre oko dve godine.

Pročitajte Zbog ovoga se razveo Stefan Milenković

Da stvar budu gora, situacija se neverovatno zakomplikovala.

‒ To se desilo početkom jula 2006. I trajalo je godinu dana. Otišao sam u bolnicu gde su zeznuli ceo proces i napravili medicinsku grešku. Osiguranje nije htelo da to pokrije. Taj oporavak i vraćanje u život posle operacije bili su teški. Od nekoga ko je fizički bio veoma aktivan stigao sam u stanje u kome sam se jedva kretao ‒ priznao je Stefan i otkrio da je godinu dana kasnije spoznao svoju veliku ljubav.

Naime, iako se plašio visine, na nagovor prijatelja flautiste, skupio je hrabrost i usudio se na skok padobranom. Danas, petnaest godina kasnije i posle nekih šest stotina skokova priznaje:

‒ I dalje sam zaljubljen u nebo i taj sport. Kad skočiš iz aviona, to je čist poetički gest. Sve me to podseća na koncerte. Ta kombinacija između režima pripreme i potpune slobode.