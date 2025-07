Stefan Đoković napisao sastav o tati! Čik probajte da vam ne zasuze oči

Stefan Đoković obožava tenis, pa vredno skuplja autograme čuvenih igrača, što se videlo i po kačketu koji ovih dana nosi na Vimbldonu, a o toj temi pričao je i njegov otac Novak Đoković na nedavnoj konferenciju, ističući ljubav svog naslednika prema belom sportu.

Dečak ima brojne uzore iz sportskog sveta, ali se najviše ugleda na oca, što se i podrazumeva donekle. Getty Images

Noletov sin od malih nogu prati najvažnije teniske turnire na kojima igra najbolji teniser svih vremena. Tako je tenis upoznao do tačnina, pa to znanje proširio na treninzima sa ocem, a sigurno bi bilo zanimljivo čuti i njihove razgovore o ovom sportu.

Stefan Đoković, koji ima 11 godina, svedok je istorijskih mečeva, a stručnjaci za tenis prognoziraju da je nasledio talenat od Novaka.

Tome treba dodati i da je genetika njegove majke Jelene Đoković umešala prste, jer je i supruga čuvenog sportiste trenirala tenis.

Kada se sve to uzme u obzir, ne čudi što je školski sastav Stefana Đokovića na temu "Moj junak", koji je napisao pre nekoliko godina, ovako glasio:

- U stara vremena, dok su još uvek Rodžer Federer i Rafael Nadal bili ili prvi na svetu ili drugi, pojavio se moj tata po imenu Novak Đoković.

I tako je nastalo moje prezime. On je rođen 22. 5. 1987. Aaaa, zaboravio sam nešto, ja sam Stefan Đoković, njegov sin. On me je inspirirsao da budem uporan i da dobro igram tenis!

Sastav je objavio Sport klub, dok je reči Stefana Đokovića fotografisao dečakov deda Srđan Đoković.

"Previše iskreno i slatko, bravo, Stefane", "Duša mila pametna", "Bravo, Stefane, ideš tatinom stopama", "Nadam se da ćeš osvojiti više titula od tvog velikog tate", "Iver ne pada daleko od klade", komentarisali su sa raznih krajeva sveta.

U sastavu su imena Federera i Nadala označena bojama švajcarske i španske zastave dok je ime Stefanovog oca istaknuto zastavom Srbije.