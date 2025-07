32 godine su u braku, i on je deo estrade i nesuđeni fudbaler Zvezde: Ovo je suprug Vesne Milanović

U novinarsko-voditeljskom svetu je duže od dve decenije i za to vreme intervjuisala je brojne javne ličnosti, pitajući ih bez ustručavanja sve ono što je mislila da će zanimati njene gledaoce. Istovremeno, Vesna Milanović o svom bračnom životu nikada ne govori, iako bi imala čime da se pohvali.

Naime, autorka i voditeljka gledanih emisija na televiziji Grand, ujedno je bila i “desna ruka” Saše Popovića, u dugom je i skladnom braku sa menadžerom Bobanom Milanovićem.

Zoran Kuzmanović Munja

Na Vesninom Instagram profilu može se naći tek jedna fotografija na kojoj je zajedno sa suprugom, a i taj izuzetak je napravila kako bi mu čestitala 55. rođendan. Poruka je bila kratka, ali iz srca. “Jedro. Sidro. Coka”, napisala je.

Zanimljiv je podatak da je Boban Milanović, koji je rođen 1966. godine, od malih nogu pokazivao talenat za fudbal, a prve korake na terenu napravio je u dresu crveno-belih. Povrede su ga onemogućile da se ostvari kao fudbaler, ali je završio Višu trenersku školu u Beogradu.

Kako je otkrio u razgovoru povodom učešća u humanitarnoj akciji za fondaciju “Budi human”, najuponosniji je na period kada je veoma uspešno trenirao “petliće” jednog kluba sa Mirijeva.

Kao strastveni navijač Crvene zvezde čest je gost na Marakani, a posebno zadovoljstvo mu predstavlja da uživo prati utakmice Rome na stadionu Olimpiko.

Bobanove organizaone sposobnosti došle su do punog izaražaja kada je postao deo menadžmenta Grand produkcije, a u dosadašnjoj karijeri sarađivao je sa našim najvećim muzičkim zvezdama.

Sudeći prema priči koju je Vesna ispričala, njihov brak je najbolji pokazatelj da prave ljubavi još uvek postoje.

- Mi radimo atipične poslove, ne radimo od devet do pet. Nemamo vikende kada ih imaju svi naši prijatelji, odmore imamo drugačije. Praznici nam se vezuju za posao koji uveseljava druge ljude. Suština našeg života je ta da naše jutro ne bih menjala ni za šta na svetu - rekla je Vesna za Grand.

Instagram

Iako nemaju decu, njih dvoje su posvećeni deci svojih najbližih prijatelja, kumova i članova porodice i trude se da te odnose neguju.

- Naš dan počinje tako što on na primer šeta Mocu psa, kupi se sve šta treba. Onda nas dvoje čitamo vesti, novine. Komentarišemo, pijemo kafu na terasi i tih dva sata našeg smeha, organizacije dana pošto smo nas dvoje nažalost sami, nemamo dece. Organizacija našeg života, sa prijateljima, kumovima, decom naših prijatelja, pošto obožavamo decu svih naših prijatelja i kumova.

Naš dan kreće nede oko dvanaest, on sa svojim, ja sa svojim obavezama. Onda se uveče ako nema snimanja ili njegovog puta ponovo okupljamo. Naši prijatelji su navikli da na njihovim proslavama često nismo zajedno, ako je vikend onda je on na putu po belom svetu sa svojim pevačima - ispričala je Vesna.

Da Vesna pored sebe ima pravog životnog saputnika, svedoči činjenica da su preko tri decenije zajedno, a njihov brak je i danas ispunjen ljubavlju kao i prvog dana.

-On je jako duhovit, stalno me zeza ima uvek komentare na moj račun. On je jedan od retkih koji nema društvene mreže i ne želi da ih ima. Obično postavim slike sa njim kada je neka važna godišnjica, rođendan, ali on ne voli da postavljam slike.

Došlo je takvo vreme da ako postaviš sliku na mreže, to znači da ga voliš ili da imaš neki problem u braku. Ili, moja burma je od belo-žutog zlata i kada nosim neki nakit koji mi se ne uklapa, skinem je, a onda svi pitaju ‘Gde ti je burma?’ A mi smo zajedno 32 godine – zaključila je voditeljka.