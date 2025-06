Peđa Jovanović obnovio je svoju ljubav sa bivṣ̌om suprugom Anom Jovanović.

Pevač i kreatorka rastali su se pre nekoliko godina nakon problema koje je pevač imao s porocima. Njihova ljubav izgleda da je čekala pravo vreme da bi oni opet bili zajedno, pa nam se Jovanović pohvalio da je ponovo srećan u ljubavi i to sa bivṣ̌om ženom. Marija Mladjen/ATAImages

- Ovo do sada nisam rekao, ali kad me već pitaṣ̌ o odnosu sa bivṣ̌om ja ću ti reći i da mi je sadaṣ̌nja. Ana i ja smo se pomirili i sada živimo jedan pravi porodični život. Sve loṣ̌e je iza nas - rekao nam je pevač, a na naṣ̌e pitanje da li to znači da zajedno idu i na luskuzna putovanja s kojih Ana često objavljuje fotografije, pevač je rekao sledeće:

- Na većinu tih putovanja idemo zajedno, ali se deṣ̌ava da i ona ide sama jer ona ima svoj brend pa su joj lokacije gde je more i leto uvek dobre za fotografisanje njenog brenda.

Podsetimo, nihov brak imao je uspone i padove, pa su se nekoliko puta stavljali tačku na brak, a kako je svojevremeno pevač otkrio supruga ga je ostavila zbog toga što je imao problema sa alkoholom.

- Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vreme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je -rekla je Ana jednom prilikom.

Podsećanja radi, prethodne godine sa jeseni pevač je potvrdio da su on i supruga stavili tačku na 16 godina dug braku kojem su dobili troje dece, dva sina i ćerku. Instagram

- Ana i ja smo smo se definitivno razveli. Pokušali smo, nije išlo onako kako smo želeli i odlučili smo da svako krene svojim putem. Ne bih o detaljima, ali želim da kažem da smo ostali prijatelji i da se trudimo da budemo što bolji roditelji našoj deci, što nam je prioritet - rekao je Peđa i dodao:

- Ana je izuzetan čovek, dobra majka, vredna i uspešna zena i zaslužuje svu sreću ovog sveta - rekao je pevač za Blic.

Ana nikada nije volela da se eksponira, pa tako nismo imali prilike da je vidimo često rame uz rame sa suprugom, kome je bila velika podrška tokom 16 godina harmonije. Inače, Ana Jovanović se bavi se kreiranjem kupaćih kostima, a svoje kreacije često deli na svom Instagram profilu.