Peđa Damnjanović: Zbog ovoga sam se razveo posle 16 godina

Glumac Peđa Damnjanović pre skoro dve godine, tiho i bez medijskih objava, razveo se od supruge Ljubice sa kojom je bio u braku duže od 16 godina. Antonio Ahel/ATAImages

Ćerke Tinja i Hana, kao i sin Oleg, već su dovoljno veliki pa su mogli da shvate želju roditelja da okončaju brak.

Peđa je pole razvoda napustio porodični dom na Banovom brdu i preselio se u Barič. U jednom intervjuu otkrio je da je kupio stan u neposrednoj blizini porodične kuće u kojoj živi njegova majka. Nedaleko odatle je i splav koji ima dugi niz godina na prelepom delu Save.

Tvrdnje da je sa bivšom suprugom ostao u odličnim odnosima dokazao je i na delu, pa je petočlana porodica prošlog leta viđena zajedno na crnogorskom primorju.

Glumac, koga smo gledali u brojnim predstavama i televizijskim serijama, sada je prvi put od okončanja braka progovorio o razlozima zbog kojih se rastao sa suprugom. Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje, kako je došlo do toga da se i sam povede za onom izrekom “bolje dobar razvod nego loš brak”, Peđa Damnjanović je za Alo rekao:

- Seo sam i porazmislio. Prosto, to je proces koji se dešava kada živite sa nekim i kada pokušavate da razgovarate i menjate neke stvari kako biste bili kompaktni. Nije to trenutak kad samo odlučite da presečete, neto sve to traje i traje.

Kako je naveo, posle dugih razgovora supruga i on su skontali da možda nije loše da se raziđu dok su u dobrim odnosima.

- Možda to zvuči neobično kad se ljudi razvedu, ali mi jesmo u dobrim odnosima. Možda je to i zato što smo se u pravom trenutku dogovorili i presekli.

Govoreći o konkretnim razlozima kraha braka, istakao je da nije postojao neki krupniji povod.

- Problem su sitnice koje su na dnevnom nivou smetale meni, verovatno i njoj. I onda kada je to potrajalo neko vreme, ne znam koliko meseci ili godina, a mi nismo uspeli ništa da ispravimo, shvatili smo da je vreme za kraj.

- Mi još uvek nismo zvanično potpisali nikakve papire, ali smo se oko svega dogovorili i ja sam se iselio iz stana – zaključio je Peđa.

Instagram screenshot/alo_novine