Na očevu sahranu nije došla: Evo gde je i šta radi Jelena Dokić, ima i onih koji joj zameraju

Jelena Dokić, nekadašnja teniserka našeg porekla, nedavno je ostala bez oca Damira, koji je preminuo u 66. godini života. Profimedia

Njegovoj sahrani, održanoj u Vrdniku pre pet dana, prisustvovao je manji broj ljudi, među kojima je bio i sin Savo. Ćerka Jelena, koja dugi niz godina živi u Australiji, nije se pojavila.

Imajući u vidu njihov loš odnos, o kojem je javno govorila, malo ko je to i očekivao.

Svoju tešku životnu priču obelodanila je u dokumentarnom filmu “Nesalomiva”, u kojem je do detalja opisala fizičko i psihičko nasilje koje je trpela od oca, koji joj je bio i trener.

- Otac mi je često govorio “nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti”. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga – rekla je Jelena Dokić.

Iako je malo koga iznenadilo što se nije pojavila na sahrani Damira Dokića, činjenica je da nisu svi ravnodušno ispratili njeno prvo javno oglašavanje, svega pet dana kasnije.

Naime, Jelena je objavila snimak iz studija australijske televizije “Channel 9” gde je pozirala nasmejana, u odelu vedrih tonova, što je izazvalo niz komentara na društvenim mrežama.

Ona, inače, vodi emisiju koja se bavi tenisom, a u budući da je u toku Rolan Garos narednih dana imaće pune ruke posla.