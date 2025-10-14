Jelena Dokić: Morala sam da prihvatim da me otac ne voli, nisam mu oprostila, ali...

Kada je krajem maja ove godine preminuo Damir Dokić svi su čekali da vide da li će iz daleke Australije doći njegova ćerka Jelena Dokić kako bi se poslednji put oprostila od oca. Ona to nije uradila.
Odnos oca i ćerke bio je izuzetno turbulentan, u javnosti su se pojavile detalji strašnih stvari koje je Jelena morala da preživljava tokom svoje karijere, a poznato je da godinama nisu bili u dobrim odnosima.
Strašne stvari su isplivale tokom godina sa kojima se Jelena susretala zbog preke naravi svog oca Damira, a na njegovu sahranu nije došla, ali se oglasila nekoliko puta nakon njegove smrti emotivnim postovima na društvenim mrežama. Gostujući na jednoj televiziji u Australiji objasnila je zašto nije došla na očevu sahranu:
- Nisam osećala da moram da idem. To je kraj, gotovo je. Ne opraštam mu i ne moram da mu oprostim, ali ovo je za mene velika stvar što ću reći. Ne mrzim ga. Morala sam da pronađem sebe. Padaš, grešiš, po milion puta, ali je to OK ako se podigneš milion i prvi put.
Nisam žrtva, ne tražim sažaljenje i saosećanje. Meni je bitno da neko ko prolazi kroz nešto slično vidi sa sam uspela da izađem iz svega toga i da kaže: "Znaš šta, ona je uspela, možda i ja mogu da uspem." To je poruka - rekla je nekadašnja teniserka u emotivnoj ispovesti je pa dodala:
- Moram da prihvatim to i da se pomirim sa tim da me otac nikada nije voleo. Verujem da ne možete to da uradite svom detetu ako ga stvarno volite. Napunila sam šest godina, počela da igram tenis i zlostavljanje je već tada počelo.
Već sa 9-10 godina sam bila brutalno pretučena udarana, šutirana u glavu do te mere da sam ostajala iz svesti. Tada smatraš da ne vrediš. Pokušala sam da se pomirim sa njim dva-tri puta, ali nije bilo moguće. Teško je pomiriti se sa nekim ko ne pokaže ni trunku kajanja. Zapravo je rekao da bi to ponovo uradio. Bili smo udaljeni deset godina.
Podsetimo, Jelena Dokić živi i radi u Australiji, i nije poznato da li dolazi u Srbiju i u kakvim je odnosima sa majkom i bratom.
