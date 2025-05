Jelena Dokić: Tata je umro

Damir Dokić, otac nekadašnje teniserke Jelene Dokić, preminuo je u 66. godini života. Tragičnu vest o smrti Damira potvrdili su sin Savo i ćerka Jelena, a sahrana će se održati na Novom Groblju u Vrdniku 22. maja u 14 časova, pišu Novosti.

Bivša srpska teniserka Jelena Dokić nikada se nije ustručavala da priča o svojoj teškoj životnoj priči, pa je prošle godine odlučila da nove detalje otkrije i u dokumentarnom filmu "Nesalomiva". Instagram

Jelena je do detalja opisala kroz kakvo je fizičko i psihičko zlostavljanje trpela zbog svog oca Damira, koji je bio i njen trener.

- Otac mi je često govorio „nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti“. Ja do svoje 33 godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga - rekla je Jelena Dokić.

- Kada sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, otac me je tukao. Stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata... Posle tog polufinala Vimbldona sam sedela u sektoru za igrače, plakala. Otac je vikao da sam obrukala porodicu tim porazom. Nije mi dozvolio da odem u hotel, već mi je rekao da se snađem, da spavam na ulici ili šta god, da ne mogu da se vratim. Nisam imala gde, ostala sam tu, čekala da svi odu i spavala sam u tom sektoru za igrače. Našli su me usred noći jer su tada čistili taj sektor.

Otečene i krvave potkolenice, u modricama. Cele noći sam bila šutirana oštrim cipelama zbog poraza. Imala sam samo 17 godina. Dan-danas osećam bol u potkolenicama zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak. Preživela sam, ali nažalost ne preživi svaka žena ili devojka i to je mučna stvarnost. Pričam sve ovo zbog njih, za njih se borim, za one koje nemaju glas - ispričala je čuvena srpska teniserka.

(Kurir)