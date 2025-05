Zbog njega je Danica Maksimović danas najsrećnija: Volim te, ponosu moj!

Sin Danice Maksimović, Miloš Lolić, njena je najveća sreća i ponos. Instagram

Jedinac priznate umetnice nije krenuo stopama majke, ali je ostao u branši. Završio je FDU i postao jedan od najcenjenijih pozorišnih reditelja.

Milan, koji je rođen pre 46 godina, nikada se nije previše eksponirao u javnosti i o njegovom privatnom životu ne zna se mnogo.

Na pitanje o poznatoj majci, u jednom intervjuu je odgovorio:

- Jasno mi je da je to nešto što ljude intrigira. O Danici Maksimović nemam mnogo toga da kažem, o mami imam. Ali to se svodi na ono što i drugi imaju da kažu o svojim majkama. I dan-danas me pita da li sam jeo, gde sam bio, šta radim, jesam li se naspavao. Ona je jedna od najluđih osoba koje sam upoznao, ali to je za mene već normalno. Antonio Ahel/ATA Images

Sin Danice Maksimović dobio je niz priznanja za svoj rad, kao i prestižnu nagradu za režiju koja nosi ime Bojana Stupice. Zaslužio ju je za predstavu “Yankee Rose”, rađenu po tekstu Slobodana Obradovića.

Miloš Lolić danas slavi rođendan, a tim povodom majka mu je javno uputila prelepu čestitku:

- Gledam tvoju radost, tvoje uživanje uz omiljena bića i činiš me srećnom! Želim ti da te mašta nikada ne napusti u stvaralačkom pohodu na teatarske muze! Budi i dalje svoj najveći izazov! Volim te ponosu moj!