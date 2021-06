Ponosna majka: Sin Danice Maksimović niže uspehe i ne voli da se eksponira (foto)

Sin Danice Maksimović niže profesionalne uspehe...

Reditelj Miloš Lolić dobitnik je ovogodišnje, bijenalne nagrade za režiju „Ljubomir ‒ Muci Draškić“ za predstavu „Kaspar“ Petera Handkea, koja je premijerno izvedena 12. marta ove godine, saopštilo je Jugoslovensko dramsko pozorište.

U obrazloženju tročlanog žirija, koji su činili Svetlana Bojković, Gorica Popović i Tihomir Stanić, između ostalog se navodi:

‒ Miloš Lolić učinio je hrabar, duboko promišljeni rediteljski postupak, koji je stvorio sjajnu, nesvakidašnju predstavu. Time je osvežio i obogatio naš beogradski pozorišni život.

Nebojša Babić

Zahvaljujući na nagradi koja se sastoji od plakete sa likom Ljubomira ‒ Mucija Draškića, unikatne diplome i novčanog iznosa, umetnik je poručio da ona za njega ima poseban značaj s obzirom na to da nosi ime izuzetnog pozorišnog reditelja i njegovog profesora.

‒ Moja klasa je poslednja kojoj je on predavao pozorišnu režiju, a ja sam poslednji student kome je upisao ocenu pre odlaska u penziju. Bio sam srećan kad sam upisivao režiju na njegovoj klasi.

Miloš Lolić rođen 1979. godine i sin je glumice Danice Maksimović. Završio je Fakultet dramskih umetnosti, ali na glumu nije ni pomišljao.

‒ Nisam hteo da budem glumac kao mama. Nisam pošao ni putem onih koji su često gostovali u našoj kući. Detinjstvo sam proveo na snimanjima čekajući da mama završi s poslom, ali i u pozorišnim salama, što me je na kraju opredelilo ‒ ispričao je u intervjuu za magazin „Elle“.

O odrastanju uz slavnu majku dodao je:

‒ Jasno mi je da je to nešto što ljude intrigira. O Danici Maksimović nemam mnogo toga da kažem, o mami imam. Ali to se svodi na ono što i drugi imaju da kažu o svojim majkama. I dan-danas me pita da li sam jeo, gde sam bio, šta radim, jesam li se naspavao. Ona jeste jedna od najluđih osoba koje sam upoznao, ali to je za mene već normalno. Štaviše, na to sam ponosan.

S obzirom na to da se različito prezivaju u gimnaziji do treće godine nisu znali čiji je sin.

‒ Kada je objavljeno u nekim novinama, svi su bili šokirani. Ali, to mi je donelo i neke obožavateljke. Jedno od iskustava vezano je i za Daničin alkoholizam, s kojim je ona, na sreću, svojom energijom uspela da se izbori. Naravno, uz podršku mog oca, možda i moju, mada sam bio dete.

Tokom dosadašnje karijere sin Danice Maksimović je za svoj rad dobio brojna međunarodna priznanja.

‒ Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci ‒ poručuje Danica Maksimović.