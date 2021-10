Sudbina je želju pretvorila u bol: Sin Danice Maksimović ostao je jedinac, glumica otvorila dušu

Sin Danice Maksimović njena je najveća ljubav

Glumica Danica Maksimović od svega što je u životu postigla najponosnija je na sina Miloša Lolića koji nije krenuo njenim stopama, ali je ipak ostao u branši. Miloš, koji ima 42 godine, završio je pozorišnu režiju, a za svoj rad dobio je brojna priznanja struke.

Odgovarajući jednom prilikom na pitanje da li je razmišljala da ima još dece, Danica Maksimović je odgovorila:

‒ Naravno da sam razmišljala o tome, ali zbog prirode posla želje mi se nisu ostvarile. Zimi sam na snimanjima na minusu ulazila u ledenu reku, a leti oblačila bundu na plus četrdeset. Sve to je ostavilo posledice na moje zdravlje, ali to je posvećenost profesiji. Ne možete u životu sve da sprečite ili predvidite ono što će se desiti.

Sin Danice Maksimović želeo je svoju slobodu i privatnost

Miloš nikada nije želeo da eksponira privatni život, još manje da potencira ko mu je majka.

‒ Jasno mi je da je to nešto što ljude intrigira. O Danici Maksimović nemam mnogo toga da kažem, o mami imam. Ali to se svodi na ono što i drugi imaju da kažu o svojim majkama. I dan-danas me pita da li sam jeo, gde sam bio, šta radim, jesam li se naspavao. Ona jeste jedna od najluđih osoba koje sam upoznao, ali to je za mene već normalno. Štaviše, na to sam ponosan.