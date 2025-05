Tri godine se nije odvajao od mame, a onda je izašao na sat vremena, baš tada je preminula

Nada Kovačević, majka Lene i supruga Dušana Kovačevića najtežu životnu bitku izgubila je 3. januara 2024. godine posle teške bolesti koja je trajala nekoliko godina.

Iako su znali kakav će ishod biti, jer za Nadinu bolest nije bilo leka, njeni najmiliji su ipak imali nadu da će se ona izboriti, da će pobediti. Međutim, kako je vreme odmicalo njoj je bilo sve teže. privatni album ustupljen magazinu Gloria

Sahranjena je na Badnji dan 2024. godine i ostavila iza sebe ogromnu prazninu i tugu u srcima njenih najmilijih, koji se od nje nisu odvajali sve do poslednjeg trenutka.

Upravo o tome govorila je u emisiji kod Snežane Dakić ističući kako njen otac je tri godine od kada se saznalo za Nadinu bolest bio svakodnevno uz nju, ipak, poslednjih sat vremena njenog života bio je van kuće.

- Sve je otkazivalo i onda je na kraju doživela infarkt. Bila sam sama u kući sa njom sa jednom medicinskom sestrom i doživela sam to da mi je praktično otišla na rukama. To je strašno teško, to je nešto od čega se još ni ja nisam oporavila.

Zagrlila sam je, otišla je u mom zagrljaju. Ona je želela da tako bude, da ode u kući, nekako se neverovatno desilo da ni brat, ni otac ni moj muž nisu bili u tom trenutku tu, otišli su na sat vremena.

Zaista, moj otac se od nje nije odvajao tri godine, sedeo je pored nje i pričao sa njom i onda zamislite kako je neverovatna ta sudbina, da je Bog tako uredio da je znao koliko bi njemu to bilo teško.

I onda je u tih sat vremena kada on nije bio kod kuće, a njih trojica jednom nedeljno idu na fudbal, u to vreme je ona doživela infarkt, zvala sam hitnu pomoć i sve i ona je otišla krišom da on kad se vratio nje više nije bilo kod kuće, da on ne bi doživeo taj šok. Marina Lopičić za Gloriju

Nada Kovačević bila je advokat, veoma cenjena i uspešna u svojoj profesiji, nikada ne želeći da se meša u umetnost gde briljiraju njen suprug i mezimica, svako u svojoj branši.

- Od majke sam naučila da volim ljude i komunikaciju. Kao šef pravne službe imala je skoro četiristo ljudi sa kojima je radila, koji je i danas pozdravljaju i vole - pričala je Lena svojevremeno u intervjuu za „Gloriju“, otkrivši kakve su joj vrednosti roditelji usadili.