Jelena Njegomir otkrila drugu stranu priče: On meni nije dozvoljavao da...

Jelena Njegomir, najmađa ćerka prerano preminule pevačice Merime Njegomir pre oko dva meseca priznala je u jednom od intervjua da se razvela od svog dugogodišeg partnera.

- Od kako se moja mama razvela, ja sam tada imala deset, jedanaest godina, mi smo živeli kao podstanari. I od tada pa sve do momenta kada sam se ja razvela to je bilo tako. Ali onda sam sebi rekla dosta! Nisam imala ni sredstva, ali sam odlučila da ću da pronađem način da sebi kupim stan, koji sam na kraju i uspela - iskreno je rekla Jelena Njegomir u svom podkastu. A onda se dotakla i svoje priče.

- Razvod je težak. To ne može da prođe lako. Teško je u svakom slučaju. I razvod kada imaš decu je stil života. To nije samo sada vi ste se razveli i vi ste završili. To je stil života, to je prilagođavanje na novi način komunikacije.

To je navikavanje na to da će deca na primer svaki drugi vikend da se rastaju od tebe, da će da idu na more sa nekim drugim nekada. Meni to ume da bude nekada baš teško, to rastajanje mi je baš teško, a sigurno i tati - iskreno je rekla Jelena i na pitanje u kakvom je sada odnosu sa bivšim suprugom rekla:

- Da, on je divan tata. On je posvećen deci, on ih obožava i njemu isto teško pada razdvajanje od njih sigurno, ali takva je sada situacija. printscreen youtube

Jelena je sada otkrila i zbog čega u ljubavi nije imala sreće.

- Pošto sam i sama bila korisnik zavisničkog odnosa u vezi i taj preokupirani tip, ja sam shvatila koja je sreća što je u tom trenutku taj partner bio izbegavajući, da bih ja mogla da zavolim sebe. Osećala sam se kao da on meni nije dozvoljavao da više volim njega nego sebe. I mene je to iscelilo i ja sam onda počela da se vraćam u sebe, postala sam ja važnija sebi da dobijem sebe i svoju slobodu, a ne da "dobijem njega". I to me je dovelo do moje slobode i do toga da ja uđem u siguran tip emocionalnog vezivanja i da se osećam slobodno u ljubavi - rekla je Jelena Njegomir u jednom od svojih poslednjih podkasta, ne navodeći da li se sve ovo događalo dok je bila u braku.