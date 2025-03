Nisu uspeli... Jelena Njegomir otvorila dušu: Razvod je težak, moj bivši suprug je divan tata

Jelena Njegomir, najmađa ćerka prerano preminule pevačice Merime Njegomir, godinama uspešno gradi svoju karijeru psihoterapetua. Iako je Merima svojim glasom izgradila zavidnu muzičku karijeru, Marko, Jelena, Ljubica i Milica, koje je dobila u braku sa Milanom Njegomirem, izabrali su za sebe sasvim drugačije životne puteve.

Milica i Ljubica su razvile privatni biznis. Jelena Njegomir do skoro Grahovac, bavi se life coachingom, a sin Marko, ostao je mezimac sestara i u javnosti se gotovo nikada ne pojavljuje.

Vest da je u septembru 2021. godine Jelena Njegomir četvrti put postala mama, oduševila je javnost. Posle dve ćerke i sina, porodica je postala bogatija za još jednog dasu, kome su ponosni roditelji dali ime Kan.

I zaista Kan je stigao u jednu prelepu ekipu, u kojoj je ljubav bila imeprativ. Međutim, gostujući u jednoj od emisija, gde je govorila na temu razvoda, Jelena Njegomir po prvi put dotakla se i sopstvene priče. Instagram printscreen

- Od kako se moja mama razvela, ja sam tada imala deset, jedanaest godina, mi smo živeli kao podstanari. I od tada pa sve do momenta kada sam se ja razvela to je bilo tako. Ali onda sam sebi rekla dosta! Nisam imala ni sredstva, ali sam odlučila da ću da pronađem način da sebi kupim stan, koji sam na kraju i uspela - iskreno je rekla Jelena Njegomir u svom podkastu.

- Razvod je težak. To ne može da prođe lako. Teško je u svakom slučaju. I razvod kada imaš decu je stil života. To nije samo sada vi ste se razveli i vi ste završili. To je stil života, to je prilagođavanje na novi način komunikacije.

Milan Maričić ATA images

To je navikavanje na to da će deca na primer svaki drugi vikend da se rastaju od tebe, da će da idu na more sa nekim drugim nekada. Meni to ume da bude nekada baš teško, to rastajanje mi je baš teško, a sigurno i tati - iskreno je rekla Jelena i na pitanje u kakvom je sada odnosu sa bivšim suprugom rekla:

- Da, on je divan tata. On je posvećen deci, on ih obožava i njemu isto teško pada razdvajanje od njih sigurno, ali takva je sada situacija.