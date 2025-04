Dama kakva se retko sreće: Ona je najvažnija žena u životu Dejana Milićevića, izgleda predivno

Majka Dejana Milićevića u osmoj deceniji odueševila izgledom

Dejan Milićević, jedan od naših najcenjenijih fotografa, uvek je s ponosom isticao da je najvažnija osoba u njegovom životu majka Sunčica, koja ga je sama odgajila. Antonio Ahel/ATAImages

‒ Mene i majku moj otac napustio je kada sam imao dvadeset meseci. Našao je novu porodicu, ženu, novi dom. Mi ga više nismo interesovali. Majka i ja ostali smo sami da se snalazimo, a ona se borila kao prava lavica – ispričao je jednom prilikom.

Kako je kazao, majka je od njega napravila dobrog čoveka, kulturnog i lepo vaspitanog.

Kada je pre nekoliko godina rešio da operiše želudac, kako bi se izborio sa prekomernom težinom koja je počela da mu narušava zdravlje, Dejan Milićević je najveću podršku dobio od majke.

- Godinama je pokušavala da me natera da promenim životne navike, ali uzalud. Mislim da nije prošao dan da me nije opomenula da loše izgledam, da moram da smršam, jer sam počeo da ličim na „michelin“ figure ‒ priznao je poznati fotograf u intervjuu koji je tada dao za HELLO!.

Gospođa Milićević radni vek provela je kao ekonomista, a poslednjih desetak godina je u penziji.

Datum rođenja ne krije, a za to i nema razloga. Sudeći po njenom perfektnom izgledu malo ko bi poverovao da je u osmoj deceniji života.

- Ima 77 godina i još uvek izgleda fantastično – s ponosom je poručio Dejan, uz fotografije majke koje je sam uradio, a koje su nastale uoči njenog odlaska na mjuzikl "Fantom u operi".

Na pitanje, u čemu je tajna mladolikosti njegove mame Sunčice, Dejan je odgovorio:

- Tajna je u našem porodičnom stablu. Svi su mladoliki i dugovečni. Uz sve to, moja majka tri puta nedeljno ide na jogu, i u tome je ne može sprečiti ni najveće nevreme. Da ne pričam da vodi računa o svakom zalogaju koji unese, kuva zdrave kombinacije povrća i mesa. Uz sve to, redovno neguje lice i telo.