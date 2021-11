Lepotom hipnotiše, harizmom osvaja: Ovo je najvažnija žena u životu Dejana Milićevića (foto)

Majka Dejana Milićevića u osmoj deceniji izgleda savršeno

Dejan Milićević uvek je s ponosom isticao da je najvažnija osoba u njegovom životu majka koja ga je sama podizala.

‒ Mene i majku moj otac napustio je kada sam imao dvadeset meseci. Našao je novu porodicu, ženu, novi dom. Mi ga više nismo interesovali. Majka i ja ostali smo sami da se snalazimo, a ona se borila kao prava lavica ‒ ispričao je jednom prilikom Dejan Milićević.

‒ Mama je od mene napravila dobrog čoveka, lepo me je vaspitala. Imam mnogo razloga da budem ponosan na nju, a i ona na mene ‒ napomenuo je.

Marko Marković

Kada je pre dve godine rešio da operiše želudac kako bi se izborio sa prekomernom težinom koja je počela da mu narušava zdravlje, Dejan je u majci našao ne samo podršku, već i motiv da promeni život iz korena.

‒ Moja majka, dupli Lav u horoskopu, u osmoj deceniji izgleda perfektno. Tri puta nedeljno ide na jogu, i u tome je ne može sprečiti ni najveće nevreme. Da ne pričam da vodi računa o svakom zalogaju koji unese, kuva zdrave kombinacije povrća i mesa. Godinama je pokušavala da me natera da promenim životne navike, ali uzalud. Mislim da nije prošao dan da me nije opomenula da loše izgledam, da moram da smršam jer sam počeo da ličim na „michelin“ figure ‒ priznao je poznati fotograf u intervjuu za HELLO! koji je dao neposredno po izlasku iz bolnice. Luka Šarac

Majka Dejana Milićevića veoma je mladolika

Kada je zakoračila u osmu deceniju, Sunčica Milićević postala je zaštitno lice jedne estetske klinike, a u intervjuu koji je tom prilikom dala ženama svoje dobi otkrila je tajnu mladolikosti.

Kako je navela, na prvom mestu je genetika, a sve ostalo je nadogradnja. Prema njenom mišljenju, osim ishrane i fizičke aktivnosti, od presudnog značaja je kvalitetan san, unošenje najmanje dva litra vode dnevno, umivanje hladnom vodom i izbor adekvatne kreme za lice.

Gospođa Milićević radni vek provela je kao ekonomista, poslednjih desetak je u penziji, a iskustvo ju je naučilo da život prihvati sa svim njegovim manama i vrlinama.

‒ Ovaj trenutak je samo to, trenutak. I onda je gotovo. Čovek treba da razluči šta je bitno, zbog čega eventualno treba da se sekira, od onog što je periferno. Zato, osmeh na lice i na sve gledajte pozitivno.