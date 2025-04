Vesna Zmijanac potvrdila najlepše vesti, Nikolija na sedmom nebu: Istina je!

Vesna Zmijanac ćerkina je najveća podrška i oslonac, kako u poslovnim vodama, tako i privatno, gde brine o unukama Rei i Hani. Nikolija Jovanović majci je i te kako zahvalna, posebno ovih dana kada se njen veliki san ostvaruje. M.P. ATA Images

Vesna je gostujući na crnogorskoj televiziji otkrila prelepe vesti, koje smo dugo priželjkivali, a pričala je i ćerkinoj muzičkoj karijeri.

- Nikolija je počela da peva. Dobro ona to radi. Drugačije od svih drugih, ona je ipak intelektualac i to se vidi, to je velika razlika - rekla je Vesna, a onda potvrdila prelepe vesti kojim su se svi nadali.

- Radujem se njenom koncertu, sada 29. avgusta u Beogradu. I biću joj gost na koncertu! Biće to spektakl, baš pravi. Kao moj nijedan. Ja nisam vredna kao ona, ja sam se uvek oslanjala na glas. Stani i pevaj. Ja nisam nikada na tim koncertima toliko ulagala, svašta nešto. Foto: Dušan Petrović

Na pitanje voditeljke, da li joj je teže bilo da bude dobra majka ili dobra pevačica, Vesna je kratko odgovorila:

- Teže je biti dobra majka. Ja sam pevač po rođenju, otkako sam počela da pevam ja sam dobro pevala, a biti dobra majka to je nešto drugo. Trudili smo se da bude i jedno i drugo dobro i koliko vidim, nije nam loše.