Glumac iz serije “Moj rođak sa sela” na vrhuncu popularnosti otišao u Hilandar, danas je drugi čovek

Lazar Dubovac osvojio je publiku već na samom početku karijere. Imao je samo 24 godine kada je zablistao u seriji "Moj rođak sa sela", u kojoj je igrao pored iskusnih kolega kao što su Tanasije Uzunović, Dragan Jovanović, Vera Čukić...

Kao Mališa Malešević stekao je veliku popularnost, a on je o toj ulozi ovako govorio:

- Mališa je momak iz naroda, i upravo zato su ga ljudi zavoleli i upamtili. Kada sam prvi put pročitao scenario, pomislio sam da bi svi želeli da budu mudri kao Rajko, šarmantni kao Drakče, tajanstveni kao Vranić. A zapravo, svi smo mi u suštini jednostavni kao Mališa – izjavio je jednom prilikom.

Iako su mu predviđali blistavu karijeru, Lazar Dubovac se povukao iz javnosti. Nedugo zatim krenule su da kruže glasine kako planira da se zamonaši.

Glumac je duže vreme izbegavao da govori o toj temi, a zatim je otkrio da je jedno vreme zaista boravio na Svetoj Gori. Tamo je, kako je naveo, pronašao mir i odgovore na pitanja koja je život pred njega postavljao.

- Nisam mogao da se nagledam te lepote. Posle nekog vremena tamo, čovek počne da preispituje sve: zašto je ovde, kuda odlazi njegova energija, šta ostaje od stečenog znanja? Zapitao sam se čemu jurnjava za uspehom, čemu svađa i dokazivanje – ispričao je Dubovac, pa otkrio da je u manastiru Hilandar služio kao iskušenik posvećen jednostavnim, ali duboko značajnim poslovima.

- Turisti su me prepoznavali i začuđeno pitali kako to da im glumac kuva kafu. Ali monasi ne mare za titule, za novac ili slavu. Za njih je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe? I to je ljubav. Pored toga, krčio sam šumske staze, čistio manastir, pravio sveće i brojanice — govorio je. M.M./ATAImages

Na poziv Žarka Jokanovića, Lazar Dubovac se vratio glumi. Pridružio se ekipi telenovele “Zakopane tajne” gde je igrao Ogija Živanovića.

Njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon dužeg vremena bilo je u popularnom kvizu “Ja volim Srbiju”, gde je mnoge začudio fizičkom transformacijom, budući da sada ima dugu kosu i bradu.

