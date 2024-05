Na vrhuncu popularnosti otišao u Hilandar: Glumac iz serije „Moj rođak sa sela” danas drugi čovek

Lazar Dubovac predstavio se publici još 2008, u popularnoj seriji „Moj rođak sa sela”. U to vreme imao je samo 24 godine, a među iskusnim kolegama, kao što su Tanasije Uzunović ili Dragan Jovanović, uspeo je da se izdvoji ulogom Mališe Maleševića.

- Mališa je jedan momak iz naroda i zato su ga ljudi zavoleli i upamtili

- Kad sam prvi put pročitao scenario, pomislio sam da bi svi želeli da budu mudri kao Rajko, šarmantni kao Drakče, misteriozni kao Vranić. U stvari, svi smo mi u biti jednostavni kao Mališa – rekao je jednom prilikom Lazar Dubovac za Republiku.

Iako su mu predviđali blistavu glumačku karijeru, Lazar se u jednom periodu povukao sa malih ekrana.

Do javnosti su stigle glasine da je krenuo stopama kolege Rastka Lupulovića, te da planira da se zamonaši. Kasnije je i sam priznao da je neko vreme boravio na Svetoj Gori.

- Nisam mogao da se nagledam lepote. Posle nekog vremena provedenog tamo čovek počne da preispituje sebe: zašto je na ovoj planeti, kuda odlazi naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja – priznao je Lazar Dubovac, koji je glumu diplomirao u klasi Mirjane Karanović.





Kao iskušenik u manastiru Hilandar obavljao je razne poslove.

- Turisti su me prepoznali i čudili se otkud to da im glumac kuva i služi kafu. Monahe ne interesuje ko sam ja, čime se bavim, koliko novca imam, već je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe je vrsta pažnje, a i to je ljubav.

- Pored toga, krčio sam put u šumi, čistio manastir, pravio sveće i brojanice – pričao je Lazar.

Na poziv Žarka Jokanovića, Lazar Dubovac priključio se ekipi telenovele „Zakopane tajne”, gde igra momka po imenu Ogi Živanović.

Iako se nije zamonašio, kao što se pričalo, po njegovom fizičkom izgledu može se steći utisak da vodi asketski način života.

Kao da Lazar Dubovac iz perioda kada je igrao u seriji „Moj rođak sa sela”, i ovaj danas, nisu isti čovek.