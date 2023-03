Pričalo se da je odlučio da se zamonaši: Glumac Lazar Dubovac ponovo iznenadio javnost, ovo je njegova odluka FOTO

Glumac Lazar Dubovac ponovo u fokusu javnosti

„Zakopane tajne“, nova telenovela u televizijskoj ponudi, okupila je brojnu ekipu koju čine glumačke zvezde, nova lica, a tu su i neki svima dobro poznati glumci koje dugo nismo videli na malim ekranima.

Među njima je i Lazar Dubovac, koga smo upoznali još 2008, u popularnoj seriji „Moj rođak sa sela“. U to vreme imao je 25 godina, a među iskusnim kolegama, kao što su Tanasije Uzunović, Dragan Jovanović ili Dubravka Mijatović, uspeo je da se izdvoji ulogom Milašina.

Moj rođak sa sela promo

Iako su mu predviđali blistavu karijeru, Lazara smo prethodnih godina videli u tek nekoliko sporednih uloga, u serijama „Urgentni centar“ ili „Beležnica profesora Miškovića“.

Glasine da je krenuo stopama kolege Rastka Lupulovića, te da planira da se zamonaši potkrepile su izjave onih koji su ga sreli na Svetoj Gori. Zatim je i on sam potvrdio istinitost priče.

‒ Nisam mogao da se nagledam lepote. Posle nekog vremena provedenog tamo čovek počne da preispituje sebe zašto je na ovoj planeti i kuda odlaze naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja. Ništa vam ne okupira pažnju ‒ priznao je.

Youtube printscreen

Kao iskušenik u manastiru Hilandar Dubovac je obavljao razne poslove.

‒ Turisti su me prepoznali i čudili se otkud to da im glumac kuva i služi kafu. Monahe ne interesuje ko sam ja, čime se bavim, koliko novca imam, već je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe je vrsta pažnje, a i to je ljubav. Pored toga krčio sam put u šumi, čistio manastir, pravio sveće i brojanice.

Instagarm

Glumac Lazar Dubovac je, bar za sada, odustao od ideje da se zamonaši, a profesiji za koju se školovao dao je novu šansu prihvatajući ulogu u seriji „Zakopane tajne“.





„Magični Ogi“, javno ga je pohvalio scenarista Žarko Jokanović, otkrivajući ime njegovog lika u seriji. Youtube printscreen