Iako nije pobedio u trećoj sezoni takmičenja “Zvezde Granda”, u kojem je učestvovao 2007. godine, Nemanja Stevanović izdvojio se kako glasom, tako i pojavom. Mnogi su mu predviđali zvezdanu budućnost. On je, ipak, odlučio da se povuče sa medijske, ali ne i sa muzičke scene.

Svih ovih godina vredno je radio, a s obzirom na to da ga nismo često viđali, proneo se glas da je “batalio pevanje”. Pre oko dve godine u razgovoru za “HELLO!” pričao je zajedno sa suprugom Jelenom i tada osmogodišnjom ćerkom Mašom. Boško Karanović

- Nisam nigde ni odlazio, samo nisam bio medijski prisutan. A i gde da me bude? Bolje i da me nema po tabloidima i rijalitijima koje danas gledamo. Ja sam normalan porodični čovek, a to više nikome nije zanimljivo. Svaka čast izuzecima kao što je vaš magazin, koji neguje prave vrednosti.

Od muzike nikada nije odustao.

- Ne da nisam odustao, nego nisam ni pravio pauze u poslu. Mnogo radim i skoro svaki vikend sam na putu, po Srbiji, Bosni ili Crnoj Gori - rekao je Nemanja tada i upravo zbog toga doneo odluku, koja je mnoge iznenadila.

Naime, Nemanja Stevanović odlučio je da napravi veliki korak u svom životu i sa porodicom se preselio se iz Srbije u susednu državu, Crnu Goru. Ova odluka iznenadila je mnoge, ali kako je sam otkrio, ona je bila rezultat njegove dugogodišnje želje za promenom i novim životnim iskustvom.

- Živi nam se pored mora. Svakako u zadnjih nekoliko godina dosta radim u Crnoj Gori, tako da mi je još bliže. Može nam se. Nema nikakve razlike da li živimo ovde ili tamo, ali pretpostavljam da će mi biti kvalitetniji život pored mora. Životna želja mi je da živim pored mora – rekao je on u emisiji "Zvezde Granda - Specijal". Boško Karanović

Maša je, složićete se i sami, preslikani Nemanja.

Nemanja: To svi kažu, osim mog oca koji smatra da je Maša Jelenina kopija.

Jelena: Maša zaista mnogo liči na Nemanju, a i karakterno mu je slična. Oboje su veliki hedonisti i na neki način su tim. Ja dođem kao neko ko trenira strogoću. Mada, za to i nema potrebe. Maša je stvarno divno dete, odličan je đak, a od Nemanje je nasledila muzički talent. Boško Karanović