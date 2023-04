Vratila mu je veru u ljubav i rodila Mašu: Supruga Nemanje Stevanovića je samo takva lepotica, a tek kad vidite ćerku FOTO

Nemanja Stevanović uživa sa svoje dve dame



Iako nije pobedio u trećoj sezoni takmičenja “Zvezde Granda”, u kojem je učestvovao 2007. godine, Nemanja Stevanović izdvojio se kako glasom, tako i pojavom. Mnogi su mu predviđali zvezdanu budućnost. On je, ipak, odlučio da se povuče sa medijske, ali ne i sa muzičke scene. Svih ovih godina vredno je radio, a s obzirom na to da ga nismo često viđali, proneo se glas da je “batalio pevanje”. Novi singl “Iza ponoći” na najbolji način je demantovao te tračeve, a gde je bio u međuvremenu otkrio nam je u razgovoru za “HELLO!”, na koji je došao sa suprugom Jelenom i osmogodišnjom ćerkom Mašom. Boško Karanović

Kako reagujete na komentare “Nemanja Stevanović se vratio”, koji se mogu pročitati ovih dana?

Nemanja: Nisam nigde ni odlazio, samo nisam bio medijski prisutan. A i gde da me bude? Bolje i da me nema po tabloidima i rijalitijima koje danas gledamo. Ja sam normalan porodični čovek, a to više nikome nije zanimljivo. Svaka čast izuzecima kao što je vaš magazin, koji neguje prave vrednosti.

Pričalo se i da ste odustali od pevanja.

Nemanja: Ne da nisam odustao, nego nisam ni pravio pauze u poslu. Mnogo radim i skoro svaki vikend sam na putu, po Srbiji, Bosni ili Crnoj Gori. Istina, ne snimam često, poslednju pesmu predstavio sam pre godinu i po dana. Sad sam se i ubrzao s obzirom na to da sam ranije snimao na svake tri, četiri godine. (smeh)

Da li nema dobrih pesama ili vas mrzi da provodite vreme u studiju?

Nemanja: Ima i jednog i drugog. Dobra pesma me pokrene, ali postoji i neki autoprekor kad kažem sebi: “Dosta je bilo, sad ćeš da snimaš”. Opet, kad radiš neki posao više od deset godina, logično je da nastupi period kad osetiš da si se umorio, zasitio. Meni su s vremena na vreme potrebni mir i tišina da napunim baterije i krenem iznova. Ova pesma mi se jako dopala, to je moj stil, između folka i popa. Vidim po komentarima da se i publici sviđa, i radujem se zbog toga.

U kojoj meri vam je supruga savetodavac?





Nemanja: Volim da čujem Jelenino mišljenje, a drugo je pitanje da li ću ga uvažiti. Zavisi koliko mi odgovara to što čujem. (smeh) Šalu na stranu, ona je vrlo realna i uvek ima odlična zapažanja.

Boško Karanović

Šta radite kad niste na sceni?

Nemanja: Maša i ja igramo igrice, volim da skuvam ručak, rado pomognem Jeleni... Ona radi u upravi jedne predškolske ustanove, ima klasično radno vreme, a kad sam već kod kuće, zašto da ne obavim šta mogu.

Vas dvoje ste zajedno deset godina. Jelena, kojom pesmom vas je Nemanja osvojio?

Jelena: Nisam se zaljubila u njega zbog pesme, mada odlično peva, a i neosporno je lep. (smeh) Zavolela sam ga jer je pre svega dobar i pošten čovek. Život čine sitnice, a on me svakodnevno osvaja pažnjom, pitanjem “da li si gladna” kad dođem s posla, brigom o meni kad se razbolim... Iskreno, ponosna sam na njega što mi pomaže u svemu. Mnogo mi znači njegova pomoć kada se Maša prehladi ili dobije temperaturu, pa on ostane kod kuće i vodi brigu o njoj. To je, ujedno, beneficija njegovog posla. Zaista mogu da se oslonim na Nemanju u svakoj situaciji.

Koliko je brak promenio vaš odnos?

Jelena: Ništa se nije promenilo, nas dvoje se i danas zabavljamo. (smeh) U potpunosti podržavamo jedno drugo, poštujemo se i usaglašavamo u svakom pogledu. To je važno i zbog nas samih, i zbog deteta, koje odrasta u zdravoj atmosferi. Jedine nesuglasice među nama vezane su za kupovinu nameštaja, tu nikako ne možemo da nađemo kompromis. Srećom, pa se nameštaj ne kupuje svaki dan. (smeh) Boško Karanović

Vaša ćerka je, ako smemo da primetimo, preslikani Nemanja.

Nemanja: To svi kažu, osim mog oca koji smatra da je Maša Jelenina kopija.

Jelena: Maša zaista mnogo liči na Nemanju, a i karakterno mu je slična. Oboje su veliki hedonisti i na neki način su tim. Ja dođem kao neko ko trenira strogoću. Mada, za to i nema potrebe. Maša je stvarno divno dete, odličan je đak, a od Nemanje je nasledila muzički talent.

Nemanja: Uskoro kreće na časove pevanja, verovatno ćemo je upisati i u muzičku školu. Stvarno je nadarena, ali je na mene malo lenja. Ne zanima je previše da vežba, osim kad ja sednem za klavir. E, tad bi i ona.

Boško Karanović

Da li biste voleli da krene vašim putem?

Nemanja: Nemam ništa protiv. Neka sama izabere šta joj se sviđa, mi ćemo biti uz nju da je usmerimo i podržimo. Najstrašnije je kada roditelji preko dece leče svoje komplekse. To je u startu promašen život. Maša ima slobodu da postane sve što poželi, a trenutni plan joj je da bude glumica ili pevačica. (smeh)

Kako ćete provesti predstojeće praznike?

Jelena: Nadam se da ćemo ove godine za Uskrs svi biti na okupu, možda odemo i do bake i deke koji se uvek raduju da vide unuku. Navikli smo da Nemanja nije kod kuće u vreme praznika, ali takav je posao. Nas dve ga onda zovemo svaki čas da pitamo da li je dobro, treba li mu nešto. Prosto, brinemo za njega. Bilo bi idealno kada bismo nekoliko dana raspusta mogli da iskoristimo i svi zajedno odemo na neko lepo putovanje.