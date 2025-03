Emotivne reči ćerke Mikija Jevremovića rasplakale sve, na rođendan mu poručila jedno

Njegove pesme i glas obležili su veliku muzičku epohu, a Miki Jevremović je i danas prisutan u srcima publike.

Danas je nebeski, 84. rođendan Mikija Jevremovića, a njegova ćerka Jelena Jevremović nije krila da joj otac naročito nedostaje. Ćerka Mikija Jevremovića podelila je emotivnu poruku posvećenu svom ocu, muzičaru i pevaču koji je svojevremeno bio sinonim za muzičku scenu velike Jugoslavije. ATA Images

Podsetimo, legendarni pevač preminuo je 2017. godine, nakon borbe sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Iza sebe je ostavio troje dece, ćerku Jelenu i sinove Đorđa i Stefana, koji s ponosom čuvaju uspomenu na njega.

Jelena je bila vezana za oca, pa je njegov odlazak jako teško podnela, ali se u tom periodu i razvela pa je bila potpuno emotivno slomljena.

- Otkad nas je tata napustio, ništa se po pitanju bola i nedostajanja nije promenilo. Svakodnevno mi je u mislima i fali mi kao prvog dana. Često i dalje plačem za njim! Plačem tako da se gušim u suzama, i nije me sramota da o tome pričam – izjavila je ćerka Mikija Jevremovića, koja se u tom periodu razvodila od supruga Predraga: ATA Images

- S obzirom na celu moju životnu situaciju, niko nije mogao ni pretpostaviti da ću biti vodeća figura u životu mojih sinova. Da će pasti na mene tolika odgovornost da im budem oba roditelja u jednom. Svakog dana se pitam da li ispravno postupam.

Jelena se i danas seća očevih reči i razgovora koje su vodili.

- Kad god mi je teško, setim se njegovih saveta. Sećam se njegove priče: ‘Život je splet raznih puteva. Možemo birati one krivudave, one obrasle u korenje, kao i one ravne. Kojim god putem da pođemo, naići ćemo na zid. Tada ćemo pomisliti da je to kraj našeg puta, da dalje nema, da ne postoji. A u stvari, treba samo da se malo pridignemo na prste, pogledamo preko ivice tog zida i ugledamo sunce’ - ispričala je Jelena Jevremović ranije za "Blic". Screenshot Instagram/@jevremoviceva

Današnjom objavom koju je ćerka Mikija Jevremovića podsetila svoje pratioce na nebeski rođendan njenog oca, podsetila je mnoge na legendu koja je obeležila muziku ovih prostora:

- Rođenjem si usrećio roditelje i familiju, postojanjem dotakao srca miliona ljudi, odlaskom ostao kroz emocije u pesmama večan. Nedostaješ nam, takilice... – napisala je Jelena, pa dodala i datum rođenja i smrti svog oca.

Miki Jevremović ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Njegovi hitovi, poput "Ako jednom vidiš Mariju", "Grkinja", "Ove noći jedna žena", i danas se rado slušaju, vraćajući starije generacije u vreme kada su pesme Mikija Jevremenovića činile svakodnevic