Bez ove pesme Mario Šerifović ne može da zaspi, vidi se čiji je sin

Marija Šerifović o sinu koji se rodio pre nešto više od godinu dana redovno govori za medije.

Odavno prepoznata kao najbolji pop vokal sa ovih prostora, Marija je uspela da ostvari svoju najveću želju i postane majka dečaka koji nosi divno ime, Mario. Ivan Vučićević

Podsetimo, pevačica je svoju upornu borbu za majčinstvo ostvarila zahvaljujući surogat majci. Nimalo laku odluku i čitav proces strogo je čuvan od javnosti sve do 2. decembra 2023. godine, kada se u Los Anđelesu rodio Marijin sin.

O ocu detetu pričala je samo jednom i rekla je da nikada neće otkriti identitet tog čoveka, u suprotnom biće novčano kažnjena:

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac - rekla je Marija ranije za Kurir. Screenshot Instagram/@radio_s1

Međutim, Marija Šerifović o sinu je govorila u emisiji Radio S, te podelila i neke interesantne detalje o njegovim navikama i odrastanju.

- Ali ja imam snimke koji to dokazuju. On ne može da zaspi dok se ne pusti... Sluša on svašta, voli na primer Olivera Dragojevića ali nema šanse da zaspi dok se ne pusti moja pesma. Bilo koja. Nema šanse! - započela je priču pevačica, te objasnila i zašto je tako:

- Ja sam išla, putovala za ovih godinu dana i bilo je logično da dete sluša mene i moj glas... Šta će da sluša nekog tamo da... Ciu, piu... Tako da je tako naviknut od trećeg-četvrtog meseca. Ne postoji ni najmanja šansa da Mario Šerifović zaspi dok se ne pusti neka moja pesma! - zaključila je Marija. Instagram/Marija Šerifović

Marija Šerifović o sinu govori i kroz pesmu “Dolazi ljubav” koja je poklon za njega, a to je otkrila i svojim pratiocima: "Moj spokoj je dobio lice, a moje srce sada ima sigurnu luku. Pesmu 'Dolazi ljubav' pisala sam njemu, dok sam ga čekala i sanjala".