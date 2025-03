Glumica iskrena: Zaljubila sam se u Čolu, iskreno, posvetio mi je pesmu "Noć mi te duguje", to je odnos koji i danas traje

Devojka Zdravka Čolića bila je ona

Iako uskoro proslavlja 74. rođendan, Zdravko Čolić i danas nosi epitet „večitog mladića“ za kojim žene još uzdišu.

Malo koji muškarac na ovim prostorima može da kaže da je bio toliko voljen ‒ devojke su ga u stopu pratile, a pojedine su uspevale da nađu put do njegovog srca.

Među njima je, kako tvrdi, bila i glumica Jasna Ornela Beri, koja je u podkastu „Konačno petak“ ispričala da su se njih dvoje jako mladi zaljubili u Sarajevu. “Deo mog srca uvek će biti rezervisan za njega,” poručila je.

‒ Ne mogu da kažem da smo se mi zabavljali ili bili u vezi. To je poseban odnos, koji i danas traje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će uvek ostati svačiji i ničiji ‒ kaže nekadašnja devojka Zdravka Čolića, koja se prisetila i njihovog ponovnog susreta posle dužeg vremena.

‒ Prvi put posle rata sreli smo se u Beogradu. Bio je to vrlo dirljiv susret koji nikad neću zaboraviti. On je fascinanta ličnost i svoju harizmu uspešno održava i danas. Pre svega je dobar čovek. Čola mi je posvetio pesmu „Noć mi te duguje“, koju je sam napisao.

Ona je, kako kaže, bila velika ljubav Zdravka Čolića i to upravo u Sarajevu u kom je i pevač nekada živeo, a na naše pitanje kako je bilo voleti tada u Sarajevu Zdravka Čolića kaže:

- Imala sam sreću da se zaljubim prvi put u nekoga poput njega. Ja sam volela, kako bih to rekla, taj njegov nerv, on to ima i danas. On je jedna predivna osoba. Instagram printscreen @blictv

Kako je izgledala ta ljubav do detalja nam je ispričala nekadašnja devojka ovog miljenika žena.

- Jednom sam ja njega i pitala zašto je tako to sve sa nama, a on je rekao: "Možda smo se prerano sreli" jer je i on bio u usponu karijere.

Iako ljubav nije potrajala bivša devojka Zdravka Čolića je pred kamerama Blic televizije samo za emisiju "Metar moga sela" bila iskrena te istakla:

- On će uvek imati mesto u mom srcu.