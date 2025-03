Prezime Suzane Jovanović je prepoznatljivo u javnosti

Juče je na večni počinak ispraćen Saša Popović uz hor i orkestar koji su svirali i pevali pesmu "Svirci moji" na novom bežanijskom groblju.

Kreativni direktor "Grand" produkcije preminuo je nakon kratke i teške bolesti na onkološkom institutu Gustav Rusi a uz njega su u poslednjim trenucima bili njegovi najmiliji.

Antonio Ahel/ATAImages

Suzana Jovanović i on su važili za jedan od najskladnijih parova na sceni, a svoju ljubav i privatnost krili su od radoznalih očiju javnosti. Pevačica se udajom za čelnika Granda, povukla i posvetila porodici.

"Posle svih ovih godina, nakon mnogo napornih, mučnih nastupa, dodađalo se to da me neke gazde i ne isplate, pa odem praznih džepova kući, zaslužila sam da me Bog blagoslovi da mogu da biram šta ću i kako ću. To i radim.

Znala sam da pevam i za 50 maraka da osiguram puku egzistenciju. Najviše sam radila narodna veselja, bila na prvoj liniji s ljudima. I uvek se postavljala kao prijatelj. Ako zagusti, gledam gde su orkestar ili kolege", rekla je Suzana svojevremeno.

Međutim, mnogi se decenijama pitaju zašto Suzana i dalje nosi svoje devojačko prezime, a odgovor je vrlo jednostavan.

- Kada sam je upoznao, bila je popularna kao Jovanović, zato je tako i ostalo. Sad je Popović, znaš - rekao je Saša jednom prilikom upitan zašto se njegova žena ne preziva.

Iako je prezime Suzane Jovanović odavno Popović, devojačko po kome je prepoznata u narodu ostavila je za potrebe karijere.

Ivan Vučićević

Podsećanja radi, juče je održan i komemorativni skup u čast prerano preminulom muzičaru i direktoru Granda u Sava Centru gde se okupilo više od 1200 njegovih prijatelja, kolega i poštovalaca.

Tada smo prvi put imali prilike da vidimo i kako izgleda njegova pet godina starija sestra Nena koja se nikada javno nije eksponirala a bratu je celog života bila velika podrška.