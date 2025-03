Vest da je Saša Popović preminuo u 71. godini života, rastužila je Srbiju. Osnivač i kreativni direktor Grand produkcije uživao je veliko poštovanje od strane svojih kolega, ali i od ljudi koji ga nisu poznavali lično, već samo njegov rad. Antonio Ahel/ATA Images

Čovek koji je promenio muzičku scenu, napustio nas je posle kraće i teške bolesti, ostavljajući neizbrisiv trag.

Znajući da je Popović veliki borac, mnogi nisu ni postavljali pitanje da li će se vratiti na posao. Bilo je samo pitanje dana.

Da je zaista nameravao da ponovo stane pred kamere, potvrdila je Milica Todorović, koja je Sašu doživljavala kao člana porodice.

- Ne znam kojim rečima da opišem tugu, jer je Sale meni bio kao otac. Letos smo se čuli dok sam bila na odmoru, zvao me je da gostujem u emisiji posvećenoj “Zvezdama Granda”. Rekla sam mu: Direktore, ovo mi je jedini odmor koji imam, videćemo se kad dođem – ispričala je Milica, pa otkrila malo poznat podatak. Antonio Ahel/ATA Images

- Sad je, 25. februara, trebalo da budem u “Zvezdama Granda”, kao član žirija, pored Saleta. Trebalo je da učestvuje, a ja sam brojala dane, nisam mogla da dočekam. Rekla sam njegovoj sekretarici da ću, ako treba, celu emisiju da sedim i da ga zasmejavam jer je taj čovek toliko učinio za nas, mlade pevače.

Vidno potresena Milica Todorović, govoreći o Saši Popoviću, kazala je da je prema njoj uvek bio pravi prijatelj, kao i da je mnogo pomogao i njoj, i njenoj porodici.

- Mama me je zvala i rasplakala se. On je meni bio kao drugi tata, podržavao me je u svemu. Nikada neću zaboraviti Sašu, njegova dela, sve što je uradio za mene, ali i za celu šou-biznis industriju – istakla je Milica Todorović. Ata Images

Uprkos svim naporima lekara, kako u zemlji tako i u inostranstvu, uprkos velikoj snazi i volji za životom, bolest je bila jača.

Saša Popović biće sahranjen u Beogradu, u četvrtak 6. marta.