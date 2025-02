Marija Kilibarda u trudnoći se ugojila 18 kg, pasulj joj se tražio u svim oblicima, a onda je vaga pokazala ovu brojku

Marija Kilibarda i njen emotivni partner Bane Vučelić pre pet meseci postali su roditelji devojčice, koja je dobila ime Senja. Instagram

Lepa voditeljka ne krije sreću zbog rođenja ćerke, za koju kaže da je ostvarenje svih njenih snova. Povukla se iz javnosti i uživa u čarima majčinstva.

- Senja je ušla u peti mesec i apsolutni je centar mog univerzuma. Kad želim da još nešto uključim u svoj život, potrebna mi je ozbiljna logistika i to samo ako mi ona da sat ili dva više sna – rekla je Marija za novi broj magazina Story.

Iako je uvek mogla da se pohvali lepim izgledom i zavidnom linijom, priznaje da tokom trudnoće o toj temi nije ni razmišljala. Tako je i sada.

- Teror savršene linije, koji postoji na društvenim mrežama, ne obuhvata samo one koje su nedavno dobile dete već i devojke, žene u srednjim ili starijim godinama, majke troje dece, domaćice ili poslovne žene. To me uopšte ne dodiruje. Ako neka žena uspeva da bude i doterana, i angažovana na poslu, da ima društveni život i da bude potpuno posvećena detetu, skidam kapu – poručila je. Miloš Nadaždin

Marija Kilibarda u trudnoći je vodila računa o ishrani, ali ne zbog kilograma, već da bi bebi pružila sve što joj treba.

- Izbegavala sam šećere, jer sam mnogo čitala o trudničkom dijabetesu, a nisam htela ni minimalan rizik da joj prenesem. Trudnice obično pričaju kako im se jelo slano, slatko, kiselo, ali nikada nisam čula da se nekoj posebno jeo pasulj – ispričala je uz smeh, dodajući da je pojela mnogo, što čorbastog, što prebranca.

- Nije mi bio cilj da zadržim liniju, već da obe budemo zdrave. Ugojila sam se 17-18 kilograma, ali je deset otišlo odmah posle porođaja – otkrila je.