Moji brakovi su se preklopili: Ceca Bojković bila je udata za Kajinog oca kad je uplovila u vezu s ovim poznatim muškarcem

Svetlana Ceca Bojković decenijama unazad uživa u popularnosti koju joj je doneo glumački poziv, a pre svega u poštovanju kako publike, tako i kolega. Boško Karanović

Uvažena umetnica, koju i danas mnogi poistovećuju sa likom Emilije Popadić iz serije “Bolji život”, imala je turbulentan privatni život.

Ceca Bojković tri puta je rekla “da” pred matičarem, a jedinu ćerku Katarinu Žutić dobila je u prvom braku.

Prvi put se udala tek što je zakoračila u dvadesete.

- Te 1968. godine igrala sam u sedam premijera, a imala sam i osmu, ličnu: udala sam se za glumca Miloša Žutića. Potom sam, 1970. diplomirala, a vrlo brzo, krajem 1972. donela sam na svet Katarinu, moju Kaju - ispričala je svojevremeno za Politiku. Privatna Arhiva

- Udala sam se kada sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nedozreli za brak. I došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa.

- Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove 54 godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa rediteljem Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović - ispričala je Ceca, pomenuvši da je Miloša savladala teška bolest.

Ljubav prema Muciju Draškiću rodila se pre nego što se zvanično razvela od Miše Žutića. O tome Ceca Bojković iskreno kaže:

- Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sma pre razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a zvanično smo se venčali tek 1990. godine. Jer i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao i ja iz svog.





Privatna Arhiva

Ljubomir Muci Draškić, nekadašnju upravnik Ateljea 212, preminuo je 2004.

Sedam godina kasnije Ceca se udala i treći put, ovaj put za diplomatu Slavka Kruljevića. O tome kako su se upoznali pričala je za Kurir.

- On je bio u Njujorku četiri godine, gde je obavljao funkciju zamenika šefa Misije Srbije pri UN. Kad se vratio, naši prijatelji su upriličili večeru na kojoj smo se upoznali. Onda su nastavljali da prave večere da bismo se još bolje upoznali, i tako je to trajalo dva meseca, odnosno dok na kraju nismo sami otišli na ručak - prisetila se.

Suprug čuvene glumice kasnije je postavljen za ambasadora Srbije u Finskoj, pa je tako neko vreme provela van domovine. Privatna arhiva

Poslednjih godina je ponovo u Beogradu, uživa u srećnom braku, a uprkos tome što je zakoračila u osmu deceniju života i dalje vredno radi, kako na televiziji tako i u pozorištu.