Luksuzna vila sa bazenom, dekoracija iz snova i tata BEZ dredova: Ovako Rasta slavi ćerkin 6. rođendan FOTO

Stefan Đurić Rasta organizovao je proslavu 6. rođendana ćerke Tare, a tata je za ovaj poseban dan odabrao luksunu vilu sa bazenom, gde su se okupili članovi porodice, ali i prijatelji Anine i Rastine ćerke. Ata Images

Kako smo mogli da vidimo na fotografijama, reper nije skidao osmeh sa lica, dok je mala Tara izgledala kao princeza u lepršavoj haljinici crne boje.

Na ulazu prelepe vile nalazi se tabla na kojoj piše “Dobro došli na Tarin 6. rođendan”, u znaku “Pokemona” popularnog crtanog filma. Rasta je rešio da Tari priredi nezaboravnu proslavu, pa je vila nestvarno dekorisana, sa svim šarenim sitnicama koje vole deca - sladoledi, kolači, sokići...

Ata Images

Ove godine, kako je reper otkrio u razgovoru za Telegraf.rs, na njega je "pala" organizacija Tarinog divnog dana, a ponosni tata na proslavu je došao sa novim imidžom - bez dredova.

Ovo je ujedno i njegovo prvo pojavljivanje od kada je ošišao dredove, a zarad novog projekta "180 stepeni", koji će uskoro predstaviti.

Podsetimo, Rasta je nedavno otkrio da mu je ćerka najveći kritičar, ali i da ga plaši to što je Tara talentovana za muziku

Reper priznaje da je ćerka talentovana za muziku, te da postoji mogućnost da krene majčinim i očevim stopama.

- Pa iskreno jeste. Veoma. To me pomalo plaši. Mislim, šalim se, ako to bude želela da radi, ja ću biti tu najveća podrška, ali zaista mislim da je ovaj posao, kad su u pitanju žene, zaista težak. Posebno je teže nego kad su muškarci u pitanju i na tim nekim emotivnim planovima i na tim nekim prosto psiho-fizičkim planovima.