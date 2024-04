Edita iznela šokantne optužbe na Karleušin račun: Mama Jeco, spavala si mi sa dečkom!

Pevačica Edita Aradinović danas je na svom Instagram nalogu iznela šokantne optužbe na račun Jelene Karleuše. Antonio Ahel/ATAImages

- Ne, bre, Jecooo... Pomešala si, džukačko ponašanje je to što si mi spavala sa dečkom jer tvoj album nije my cup of tea... - počela je Edita i dodala:

- A o njemu tek da ne govorim. To je džukačko ponašanje, mama Jeco, ali i dalje te gotivim jer nisi ti kriva što si takva... i idete jedno uz drugo, majke mi. Ali realno, malo sam i ja kriva.

Edita je potom objavila još jedan post.

- Karli je trenutno najjača faca na Balkanu... sem što je po*evila mog bivšeg (bogu hvala), sada ima i druženje sa fanovima, državu iza sebe, ima svašta nešto Karli... Šteta što sam u Beču i ne mogu da dođem da se družim sa svojim idolom iz detinjstva...

Ipak, tu se nije zaustavila:

- I moj bivši je voleo zelenu boju... neka mu je laka zemlja. E, Karli, je l važi ona ponuda za duet što smo snimile krajem godine, kad si mi zvala i producirala u studiju? Sećaš se?

- Ako važi i dalje ponuda za duet, rado bih ga snimila, mislim da bi izazvale ludilo na estradi. Zamisli ekspanziju tu... Nego je problem što si viša od men, moraćemo nekako da snimimo spot, da se ne vidi 30 cm razlike u visini, mada šta kad si bila sa mojim dečkom koji je moje visine, neće ti biti problem ni ovo...