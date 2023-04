Ko bi očekivao ovakvu reakciju! Danijela Dimitrovska se oglasila nakon što je otkriveno da Ognjen ima novu devojku FOTO

Danijela Dimitrovska poslala jasnu poruku

Voditelj Ognjen Amidžić potvrdio je vezu sa koleginicom Minom Naumović, atraktivnom brinetom koja se u emisiji „AmiG Show“ pojavljuje u okviru segmenta „Pazi, Mina“.

‒ Da, tačno je. U vezi smo, ali naš dogovor je da privatnost sačuvamo za nas i o tome ne pričamo – rekao je Amidžić za Republiku.

Ubrzo pošto je portale preplavila vest da je Ognjen Amidžić ponovo zaljubljen, njegova bivša supruga Danijela Dimitrovska oglasila se na Instagramu. Sudeći po onome što je objavila, lepu manekenku novine u emotivnom životu njenog bivšeg muža nimalo ne dotiču. Ili je samo želela da ostavi takav utisak.

Danijela se, naime, javila iz svog novog stana u koji se posle razvoda preselila sa sinom Matijom i pohvalila se kako je dečaku iz Pariza, odakle se upravo vratila, donela stripove.

„U pauzi između škole i treninga, stiskanje i ljubakanje ceo dan“, napisala je na Instagramu.

Podsetimo, Ognjen i Danijela rastali su se prošle godine posle decenije braka, a nekadašnja manekenka je u jednoj emisiji ispričala kako je na nju uticao razvod.

‒ Razvod je jedna od najbolnijih stvari koja ljudima može da se desi. U najužem krugu prijatelja, kada se šalim, kažem da je to smrt bez umiranja. To baš boli, kada umrete to je kraj, a ovo boli. Sve dok ne prođe to boli, a nikada ne znate kada će da prestane, nema potpisanog papira za to. To je sve pravo na izbor i hvala Bogu što imamo pravo da biramo sa kim ćemo se venčati, rastati, itd.

− U našem slučaju to je odluka koja se dugo kuvala. Potičem iz patrijarhalne porodice, roditelji su 37 godina zajedno. Za odluku o razvodu trebalo mi je dugo vremena, ali kada sam je donela, onda sam bila sigurna. Moj bivši partner i ja smo u korektnim odnosima zbog deteta. Naravno da nije prijatno kada svi imaju pravo da to komentarišu, ali sama sam to dozvolila jer se bavim javnim poslom.