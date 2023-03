Nastasja Kinski stigla u Beograd, malo ko zna da joj je čuveni srpski muzičar posvetio pesmu: Svaki dan mi dolazi u san...

Nastasja Kinski, slavna nemačka glumica koja je ostvarila i zavidnu karijeru u Holivudu, specijalna je gošća ovogodišnjeg FEST-a. Junakinji kultnih ostvarenja „Ljudi mačke“ i „Pariz Teksas“ sutra će, pred projekciju restauriranog filma „Tesa“ Romana Polanskog, u kome je igrala glavnu ulogu, u Jugoslovenskoj kinoteci biti uručen „Zlatni pečat“ za doprinos filmskoj umetnosti.

Hannes Magerstaedt/Getty Images

Rođena je u januaru 1961. godine u Berlinu. Njen otac je velikan evropske kinematografije Klaus Kinski. Karijeru je počela kao model, a prvi put se na bioskopskom platnu pojavila kao tinejdžerka. Imala je samo 16 godina kada se zaljubila u reditelja Romana Polanskog, na čiji je nagovor počela da studira glumu u studiju Lija Strazberga. Svojim ulogama i seksepilom obeležila je čitavu jednu epohu „sedme umetnosti“, a proglašena je i za jednu od najlepših glumica svih vremena.

Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Nastasja Kinski bila je na vrhuncu slave te 1985. godine kada joj je Đorđe Balašević posvetio pesmu „Mani me se, lepa Nasto“. Iako su stihovi šaljivi, tekst dovoljno govori o enormnoj popularnosti koju je glumica uživala osamdesetih godina.

ATA Images

„Proganja me stalno Nastasja Kinski, svaki dan mi dolazi u san, priča da me voli baš ono odistinski, i vene zbog mene... Njen pogled ruši i obara s nogu, al' ja se branim koliko već mogu, snažno me grli, sve grčko-rimski, htela bi da me ljubi filmski“, kaže nenadmašni Panonski mornar u duhovitoj pesmi. Ako ste zaboravili refren, sigurno će vam sada izmamiti osmeh na lice: „Sve je to lepo i sve mi to laska, al' mojoj faci ne pristaje maska, ja na te stvari gledam starinski ‒ mani me, drugarice Kinski! Nisi ti kriva, stvar ne primaj lično, to su principi il' tu nešto slično... Ja sam za drugu devojku rast'o, mani se mene, lepa Nasto.“