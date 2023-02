Dva dana pred rođendan preminuo legendarni Miroslav Ćiro Blažević: Odlazim spokojan, nemojte me žaliti

U Zagrebu je u 88. godini posle duge i teške bolesti preminio legendarni Miroslav Ćiro Blažević.

Trener svih trenera, kako su ga zvali, rođen je u Travniku 10. fabruara 1935. Autor je jednog od najvećih uspeha hrvatskog sporta, svetske bronze iz 1998. godine.

Profimedia

Sa suprugom Zdenkom venčao se 1961. godine i dobio troje dece, ćerke Katarinu i Barbaru i sina Miroslava.

- Tolerancija i razumevanje su tajna dugovečnog braka. Znati oprostiti, jer svi mi grešimo. Ako nema tolerancije i oprosta, onda ćeš vrlo brzo komprovitovati ljubav. A ljubav je najveća stvar na svetu – govorio je.

Profimedia

Region je rastužila vest kada je Blažević otkrio da se ponovo bori sa karcinomom, kao i da je situacija veoma ozbiljna. Iako je bio večni optimista, u tim trenucima nije pokazivao uobičajenu vedrinu.

- Vreme mi je, imam 88 godina iza sebe, ostavio sam dosta. Šta ćeš. Konstatuješ istinu, a ona je da imaš rak s pet metastaza. Onda je to fatalno. U svakom slučaju nemojte za mnom žaliti, previše sam napravio da ne bih bio spokojan. Previše dobrog. I koliko god se trudim, ne mogu da nađem kome sam zlo napravio, i to od najranije mladosti... Kad gledam svoje kolege, gotovo svi su umrli: Barić, Ivić, Zebec. I moje je vreme došlo. S tim se čovek mora pomiriti, bez kukanja i jadikovanja. Tako da bih molio ljude: poštedite se žalosti za mnom jer odlazim spokojan i to je jako lepo – rekao je za hrvatski Story.