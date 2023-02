Kada je duboko izdahnula, pomislio sam da je gotovo: Supruga Tonija Cetinskog doživela težak moždani udar, pukom srećom ostala živa

Dubravka Cetinski, supruga pevača Tonija Cetinskog, 2019. godine doživela je težak moždani udar, a sada je prvi put javno progovorila o traumatičnoj životnoj epizodi.

Naime, trenutak koji je mogao da je košta života dogodio se u njihovom porodičnom domu, a pukom srećom Toni je bio kod kuće i odreagovao na vreme.

‒ Dva dana pre toga osećala sam simptome koje sam zanemarila. Trećeg dana oduzeli su mi se desna ruka i desna noga, počele su da se grče i samo sam pala ‒ prisetila se Dubravka.

‒ Čuo sam je da je viknula, a posle toga je pala. Došao sam na terasu, video sam kako se trese jer se njen moždani udar manifestovao kao najteži oblik epilepsije. Pozvao sam Hitnu pomoć i stalno bio uz nju, a pomislio sam da je gotovo kad je duboko izdahnula. No, to je zapravo bio znak da se proces smiruje, a Dubravka je posle toga došla sebi ‒ ispričao je Toni.

Srećom, Hitna pomoć stigla je na vreme i zbrinula Dubravku Cetinski.

‒ U početku mi je bilo jako teško jer me je obuzeo strah, a strah je zapravo najgori neprijatelj i tu vam je bitna podrška najmilijih. Ja sam imala podršku svoje majke, svog supruga, svoje familije. Jer stalno razmišljate: „Evo, sad će se to ponoviti! Opet će mi se to desiti!“ U tim trenucima, jednom se morate naljutiti na sve to i reći OK, dosta bi bilo, sad idemo da probamo da maknemo taj strah ‒ zaključila je Dubravka.