Ovo je Dubravka, 15 godina mlađa supruga Tonija Cetinskog, 2019. doživela je moždani udar

Dubravka Cetinski, supruga pevača Tonija Cetinskog, 2019. godine doživela je težak moždani udar, u svom porodičnom domu. U tom trenutku, na svu sreću, nije bila sama. Toni joj je spasao život.
- Dva dana pre toga osećala sam simptome koje sam zanemarila. Trećeg dana oduzeli su mi se desna ruka i desna noga, počele su da se grče i samo sam pala - rekla je pre koju godinu supruga Tonija Cetonskog za hrvatske medije.
- Čuo sam je da je viknula, a posle toga je pala. Došao sam na terasu, video sam kako se trese jer se njen moždani udar manifestovao kao najteži oblik epilepsije. Pozvao sam Hitnu pomoć i stalno bio uz nju, a pomislio sam da je gotovo kad je duboko izdahnula. No, to je zapravo bio znak da se proces smiruje, a Dubravka je posle toga došla sebi ‒ ispričao je Toni.
Srećom, Hitna pomoć stigla je na vreme i zbrinula Dubravku Cetinski.
‒ U početku mi je bilo jako teško jer me je obuzeo strah, a strah je zapravo najgori neprijatelj i tu vam je bitna podrška najmilijih. Ja sam imala podršku svoje majke, svog supruga, svoje familije. Jer stalno razmišljate: „Evo, sad će se to ponoviti! Opet će mi se to desiti!“ U tim trenucima, jednom se morate naljutiti na sve to i reći OK, dosta bi bilo, sad idemo da probamo da maknemo taj strah ‒ zaključila je Dubravka, koja 6 godina kasnije vodi miran život i redovno kontroliše svoje zdravlje.
Dubravka je Toniju treća supruga. Na večnu ljubav jedno drugom zarekli su se 2013. godine. Ljubav je planula, a razlika od 15 godina njima je nepostojeća. Imali su čak tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i u njenim Vinkovcima.
"Anđele moj", poručio je Toni svojoj supruzi i na Instagram okačio najnoviju zajedničku fotografiju kao dokaz prave ljubavi.
