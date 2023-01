Divnih 9 meseci! Srpska glumica otkrila najlepše vesti, beba samo što nije FOTO

Trudna Tijana Marković

Glumica Tijana Marković, koju šira javnost pamti po briljantnoj ulozi Marije Milošević u seriji “Porodica”, letos se u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu udala za svog dugogodišnjeg izabranika Dragana.

Ubrzo posle venčanja par su obradovale vesti o prinovi. Tijana se sada tim povodom oglasila na Instagramu i otkrila da beba samo što nije stigla.

“Dragi moji , divnih 9 meseci. Biti u blagoslovenom stanju je nešto najlepše što žena može da oseti.

Grlim vas!”, otkrila je glumica na popularnoj društvenoj mreži priloživši “dokazni materijal”.

Tijana Marković i Dragan upoznali su se pre tri godine, preko prijatelja.

‒ Prvi put smo se videli na benzinskoj pumpi u Beogradu, a prve rečenice razmenili smo u kolima na putu do restorana, gde smo išli na ručak. Suprug i danas kaže da sam verena od trenutka kada smo se sreli, jer je odmah znao da sam ona prava. Prava veridba desila se nekoliko meseci kasnije u naša četiri zida. Bila je neverovatno romantična – probudila sam se, a ispod jastuka me je sačekao prsten. Jedan od najlepših dana u mom životu. Inače, Dragan već decenijama vodi uspešnu firmu u Cirihu, pa živimo na dve adrese. Znači mi što je stariji i zreliji, jer ume da se nosi sa mojim ženskim hirovima i ne sputava dete koje živi u meni. Pravi je vitez‒zaštitnik, čime me je i osvojio – ispričala je Tijana letos za HELLO!.