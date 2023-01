Duškov život nema smisla bez mene: Jelena Karleuša šokirala najnovijom izjavom o Tošiću

Jelena Karleuša bila je gost emisije “Prvi red” na K1 televiziji gde je govorila o svojoj karijeri, novim

projektima, ali i privatnom životu.

Popularna pevačica prokomentarisala je navode oko “razvoda” od svog dugogodišnjeg partnera,

fudbalera Duška Tošića sa kojim je 16 godina u braku.

- Duško Tošić me je iznervirao pa sam morala da ga kaznim jednim postom, ali nismo se razveli. Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina. On ne postoji bez mene. Jako lepo sa decom živimo i dalje u naša četiri zida. Mama i tata ne funkcionišu to je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina bila je do kraja iskrena Karleuša i dodala da je uprkos svemu optimista.

Instagram

- Večiti sam optimista koji se nada da će ta neka kletva, urok, crna magija da prođe i da će ljudi shvatiti greške koje čine. Generalno su žene u Srbiji tužne, loši su nam muškarci. Muškarci su mnogo devalvirali, ne poštuju i ne vole žene na pravi način. Šta znači vređanje jedne žene kakva god da je ona. Na prvi brak sam stavila tačku jako lako. Sada su odnosi u kući narušeni i čekam da Duško shvati da sam ja boginja univerzuma i njegova jedina prava ljubav. Jednostavno se ne mirim sa bilo kakvom vrstom neuspeha i poraza kako poslovno tako i privatno. Pošto sam ja dete razvedenih roditelja prosto sam alergična na propast institucije porodice. Smatram da se propast porodice zasniva na eroziji muškosti u domaćem društvu. Ćerkama sam situaciju objasnila upravo ovim rečima. Decu vaspitavam onako kako treba svaka ćerka da se vaspita. Majka je najdominantnija figura u životu svake ćerke i najbitnija figura i tako svako muško ili žensko dete treba da se vaspita. Kada je reč o ocu, to je figura koja mora da postoji. To je jedan od razloga zašto moj brak sa Duškom traje i opstaje. Ja ne želim da moja deca budu deca razvedenih roditelja – objasnila je ona.

Instagram