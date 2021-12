Duško Tošić o preljubi ima jasan stav, ovako je jednom za svagda ućutkao zle jezike

Duško Tošić o preljubi ima jasan stav

Samo Jelena Karleuša i Duško Tošić znaju koliko je snažan njihov brak kada je uspeo da izdrži sve moguće udarce, napade i upade. Ljubomornog sveta je bilo i biće, a i tračeva, posebno kada ste toliko uspešni i popularni. Međutim, nekad to može da ode predaleko i da zaboli.

Ne prođe dan da ih tabloidi i zli jezici ne razvode. Pop diva je, tokom dve i po decenije koliko je već na estradi, naučila kako da se nosi s tim. Često ume i da se našali na sopstveni račun. Ali, njenom suprugu nije svejedno. Kada su ga jednom prilikom doveli u vezu sa izvesnom poznatom damom, reagovao je prilično burno.

‒ Jelena je mirno podnela sve to. Čak se šalila: „Hajde, šta se nerviraš, mogli su i sa nekom 'grđom' da te spoje“. Ona je navikla na sve to, ali ja nikad neću moći.

Duško Tošić: Zašto bih varao najlepšu i najbolju

Sećamo se koliko je fudbaler „lomio noge“ da bi osvojio popularnu pevačicu. Bio je to najvažniji gol u njegovom životu. Ne postoji osoba, laž, trač ili viša sila koja može da napravi razdor između dve osobe koje vezuju ljubav, poverenje i deca, tvrdi Duško.

‒ Zašto bih varao najlepšu i najbolju? Suvišno je da uopšte pričam na tu temu. Samo bi lud čovek pogledao drugu pored Jelene. Kada ti se u životu desi sreća da te poželi žena poput moje supruge, kada ti izgovori sudbonosno „da“ i rodi dvoje dece, jedino što možeš je da se boriš da to zauvek traje. Ne želim da ubeđujem i objašnjavam javnost koliko je volim. Njoj to dokazujem svaki dan, i nadam se da ću imati privilegiju da tako bude do kraja života.