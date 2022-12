Mrze nas jer... Oglasila se Ana Rajković, ovo je njena istina o ljubavnoj aferi i braku sa srpskim golmanom

Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, našla se u centru navodne ljubavne afere koja je uzdrmala „orlove“ na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Instagram

Nekadašnja manekenka, koja sa srpskim fudbalerom ima sinove Relju i Tadiju, više puta je govorila o početku ljubavi sa Predragom i njihovom odnosu.

- Naša veza zaista je počela slučajno. Dopisivali smo se, a upoznali tek dve godine posle prvih razmenjenih poruka. Pila sam kafu sa drugaricom i ona je izrazila želju da idemo na utakmicu, pa sam pozvala druga koji nam je doneo karte. Posle te utakmice rekla mi je da joj je Peđa simpatičan i zamolila me da ga pozovem da izađe sa nama. Sve je išlo po planu osim što sam se na kraju ja udala za njega. Iskreno, lagala bih ako bih rekla da sam odmah znala da je to to i da je on taj. Naprotiv, on je meni dokazivao kakav je zapravo i naša ljubav krenula je od nule i rasla svakoga dana i to ne prestaje do danas - rekla je svojevremeno Ana.

Instagram

Rajkovićeva supruga sada se oglasila preko svog Instagram profila i poslala poruku svima koji su sumnjali u njihov trogodišnji brak pun ljubavi, podrške i razumevanja.

‒ Mrze nas jer mirišemo na ljubav ‒ objavila je Ana i definitivno stavila tačku na glasine.

Instagram