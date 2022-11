Srušeni snovi Snežane Dakić: Vladimir je bio ljubav mog života, bio je usred razvoda i uveravao me da deci i bivšoj ženi neće ništa faliti

Bivši muž Snežane Dakić Vladimir Mikić posle prekida njihovog devetogodišnjeg braka nastavio je život dalje. On 2017. godine venčao sa Jovanom koju je upoznao tako što mu je najpre bila sekretarica i sa njom je takođe dobio ćerku koju su nazvali Mila. Bračna sreća ovaj put je potrajala tri puta kraće nego sa Snežanom, pa se par razveo početkom 2020. godine, iako je Vladimir sve vreme poricao da je po sredi još jedna bračna afera.

ATA Images

Od rastanka Snežane Dakić i biznismena prošlo je dosta godina, a ovaj teški period voditeljku je učinio još jačom.

- Oktobra 2013. godine gbila sam jaka i zadovoljna, dobro sam zarađivala, vitka, u odličnoj fizičkoj formi i kondiciji. Sasvim zdrava. Bila sam jako popularna, zauzeta ulogom majke, supruge, asistenta na fakultetu i tv autorke. A nekoliko meseci kasnije, sve će se preokrenuti, survati: zdravlje, posao, ljubav, prijateljstvo. Uslediće period sumnje i nesigurnosti. Straha. Neizvesnosti. Nelagodnosti. Pa opet-period prezauzetosti i nove potrage za sobom... Ali, sve je prošlo. Ja sam odlično. I svi smo, hvala Bogu, živi i zdravi. Došlo je i vreme novih početaka. Jer, ma koliko godina da imate, život je uvek pred vama - napisala je na Instagramu svojevremeno Snežana koja nikada nije krila da je bivši suprug njena životna ljubav.

Luka Šarac

- Vladimir je bio ljubav mog života, muškarac o kakvom sam maštala, bolji od svih poželjnih neženja koji su se u to vreme vrteli oko mene. S druge strane, njegova situacija nije bila nimalo jednostavna - sa suprugom i kćerkama bliznakinjama od jedva godinu dana našao se usred razvoda. Htela sam da odustanem, ali me je on uveravao da to neće biti prepreka našoj ljubavi, da će bivšoj ženi i deci pomagati i da me nikada neće povrediti - ispričala je Snežana kojoj se stres uveliko odrazio i na zdravstveno stanje, pa je za dlaku izbegla moždani udar.