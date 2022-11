Partner pevačice Jami sve ove godine je on, veoma je poznat: Volim ga ceo život, svi drugi su mi bez veze pored njega

Partner Jasne Milenković Jami zarobio je njeno srce odavno

I dok je bila na vrhuncu muzičke karijera, kao i godinama kasnije, ljubavni život Jasne Milenković Jami intrigirao je javnost. Ona se nije bavila novinskim napisima, niti je bilo šta demantovala, a spajali su je sa mnogim moćnim muškarcima.

U jednom momentu sebi sam priznala da nisam osoba za brak. Posao mi je dinamičan i zahtevan, moram da budem naspavana, doterana, mirna, bez stresova koje neminovno ponekad stvara život udvoje. Moji roditelji imaju najbolji brak na svetu, ali ja ne verujem u brak i nikad se nisam udavala. Taj papir kao da uništava magiju ljubavi, što se potvrdilo kod mnogih mojih prijatelja na čijim sam venčanjima bila - rekla je pevačica koja smatra da su žene jače i stabilnije od muškaraca. Instagram

Da sam se venčala sa dvadeset, možda ne bih ovako razmišljala. Ali već posle 30. bila sam svoja i oformljena, teško bi mi bilo da se prilagođavam i menjam ličnost. Muškarce volim, hvala bogu da ih ima, ali mi, žene, smo jače, emotivnije, čvršće stojimo na zemlji. A ponekad valja biti sebičan i sačuvati sebe - ispričala je svojevremeno za Gloriju Jami koja je ćerku Leu rodila pre 20 godina, a o njenom ocu nikada nije javno govorila.

Ata Images

Odgajala ju je kao samohrani roditelj, a i danas se nagađa ko je muškarac koji je osvojio srce dugonoge pevačice.

- Postoji jedan muškarac koji mi je u srcu i kog ceo život volim. Svi drugi su mi bez veze pored njega. Tog čoveka javnost vrlo dobro poznaje. Malo pričam na ovu temu jer je to moj privatni život. To samo mene treba da zanima. Mnogi su ludeli za mnom. Nekako je moja energija privlačila ljude, ali i to što sam dobro radila svoj posao. Umela sam da napravim atmosferu za pamćenje, to se cenilo najviše i zato sam bila u društvu mnogih uticajnih ljudi - ispričala je Jami za "Republiku".