Milo joj oko srca: Jasna Milenković Jami konačno progovorila o partneru, pa otkrila zašto uporno krije istinu

Jasna Milenković Jami nikada nije dozvoljavala da joj mediji i javnost zadiru u privatnost. Situacija se, međutim, u poslednje vreme znatno promenila, pa je pevačica postala otvorenija za razgovore o emotivnom životu.

Instagram

Gostujući u emisije “Premijera vikend specijal” Jami je na pitanje novinara kakvog muškarca danas traži krajnje iskreno odgovorila:

- Ja ne tražim... Našli smo se (smeh). Kad sam bila klinka, nešto drugo mi je bilo bitno, a danas, ako uspe da me ućuti, u smislu kad on priča, ja da ga slušam, onda je on čovek za mene. Mog čoveka sebično krijem, to je slatko i lepo, neka ostane to prava intima, to je za četiri zida, a ceo svet je naš.

Jakov Simović

Jami je majka odrasle ćerke na koju je izuzetno ponosna, što ističe u svakoj prilici.

- Lea je prepametna i oprezna, ipak je rasla uz mene, i zna šta će i kako će u životu. Stalno joj govorim: “Vodi računa o sebi, nemoj ni zbog koga da se menjaš, čuvaj i menjaj sebe. Kad tako postaviš priču nikad nećeš imati problem, uvek ćeš biti voljena i zaljubljena. Taj koji se zaljubi u tebe kakva jesi, ako pokuša da te promeni, to neće biti to”.