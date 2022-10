U sedmoj deceniji izgleda potpuno drugačije: Ejdan se vraća u život Keri Bredšo, da li biste ga prepoznali FOTO

Glumac Džon Korbet vraća se u nastavku popularne serije

Nastavak kultne serije „Seks i grad“ mnoge je razočarao, ali izgleda da ipak ima više onih koji žele još. Zbog toga će „And Just Like That“ dobiti drugi deo. Snimanje uveliko traje, a do nas su upravo stigle i prve fotografije sa seta. Centar priče je, naravno, Njujork. Samanta se ni ovog puta ne vraća, ali zato su tu Keri, Šarlot, Miranda i još neki likovi koje smo upoznali u poslednjim epizodama.

Profimedia

Sara Džesika Parker, jedna od glavnih junakinja i izvršni producent serije, otkrila je da ćemo ipak videti nekoga koga znamo od ranije. Pošto je Keri ostala bez Zverke, u njen život vratiće se Ejdan. Njihovu priču pratili smo u drugoj sezoni i sećamo se da je neslavno okončana, ali sada bi ljubavi mogli da pruže novu šansu. Guliver Getty Images