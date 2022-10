Anika slavi prvi rođendan, Vujadin raznežio fotografijama: Tatina princeza! (foto)

Ćerka Mirke i Vujadina slavi prvi rođendan

Na današnji dan, pre godinu dana, Mirka Vasiljević i Vujadin Savić po četvrti put su postali roditelji. Posle Andreja, Adrijane i Mihajla, na svet je stigla još jedna ćerka, koja je dobila ime Anika.

Iako Vujadin nije davao izjave povodom prinove u porodici, po objavama na njegovom Instagram profilu lako se može zaključiti da je očaran ćerkom, čije fotografije je počeo da objavljuje od trenutka kada je stigla u njihov dom.

Anika je za ovih godinu dana izrasla u preslatku devojčicu anđeoskog lica, a svoj prvi rođendan dočekuje u Beogradu. Budući da se Vujadin oprostio od aktivnog igranja i prihvatio trenerski angažman u Crvenoj zvezdi, u narednom periodu baza će mu biti u rodnom gradu, a samim tim i njegovoj mnogobrojnoj porodici.

Devojčica je rođena na Kipru, gde je njen tata u to vreme nastupao za FK Apoel iz Nikozije.

- Nisam bila u panici i strahu, verovala sam da će sve biti u redu, kao što je i bilo. Vujadin je bio na treningu kada sam pozvala klub da ga obaveste da kreće porođaj. On je brzo odreagovao, došao je kući i odvezao me do porodilišta. Za 20 minuta sam se porodila, duže je trajala vožnja do bolnice nego sam porođaj - ispričala je lepa glumica, koja je samo deset dana posle porođaja zaigrala kolo na proslavi povodom Anikinog rođenja.

- U formu sam morala da se vratim zbog obaveza prema svoje troje dece, koja imaju domaće, kontrolne, prohteve... Nisam imala luksuz da se žalim i odmah sam “upala u mašinu”. Moram da funkcionišem kako bi mi, kao velika porodica, postigli sve tokom dana - pojasnila je Mirka odakle crpi energiju.