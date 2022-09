Kao grom iz vedra neba! Ana Mihajlovski posle tri meseca napustila Novu S, ovo je razlog

Ana Mihajlovski napustila televiziju Nova S

Vest o povratku Ane Mihajlovski na male ekrane mnoge je obradovala. Harizmatična voditeljka pridružila se pre nekoliko meseci kolegi Danilu Mašojeviću u jutarnjem programu televizije Nova S, međutim, saradnja je iznenada prekinuta.

Ana je na svom Instagram nalogu objavila saopštenje koje prenosimo u celosti.

„Od nekog juna Danilo i ja smo započeli naš put. Za nešto više od tri meseca razgovarala sam sa sjajnim ljudima i čula iz prve ruke odgovore na mnoga pitanja koja sam u prošlosti postavljala sebi. Nova S ima genijalne sagovornike koji, ukoliko ih pažljivo slušate, daju pojašnjenje svega što mi živimo decenijama i bilo je zaista zadovoljstvo slušati ih! Nisu to baš najlepše informacije koje možete čuti od ranog jutra, ali jesu izuzetno značajne za razumevanje mnogih fenomena ovog društva. Shvatanje svega što živimo je i moja misija već dugi niz godina, jer verujem da pomaže u prihvatanju onoga što ne možemo promeniti, a ima preveliki uticaj na naš život. Dok sam ja tragala za odgovorom na pitanje kako smo došli dovde, Danilo je tragao za načinima da vaše jutro bude vedrije, razigranije, zabavnije i sa puno informacija koje se tiču svih nas. U tom definisanju ciljeva shvatili smo da su oba legitimna, ali i dosta drugačija, i da će teško koegzistirati u harmoniji... Tako smo odlučili da posle probnog perioda Danilo nastavi sam svoj put u novu sezonu... Pozdravljam divne ljude koji su me proveli kroz fenomenalno iskustvo, a Danilu i TV Nova želim najuspešniju sezonu do sada, što će po svemu sudeći i biti“, napisala je Ana na Instagramu.